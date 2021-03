Europei Under 21, formazioni Italia-Repubblica Ceca: Tonali e Gabbia titolari

E’ stata da poco diramata la formazione ufficiale dell’Italia Under 21 che alle 18.00 incontrerà la Repubblica Ceca. Ci sono Gabbia e Tonali

Tra pochi minuti si giocherà la partita che apre la fase a gironi di qualificazione agli Europei Under 21. E Paolo Nicolato, CT degli azzurrini, ha scelto la migliore formazione da schierare in campo per affrontare la Repubblica Ceca.

Buone notizie per i due rossoneri convocati: sia Matteo Gabbia e che Sandro Tonali partiranno da titolari nel 3-5-2 di Nicolato. Scelte di formazione che faranno sicuramente contento Stefano Pioli a Milanello.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due Nazionali Under 21:

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Jedlicka; Holik, Vitik, Chalus, Granecny; Krejci, Sadilek; Bucha, Lingr, Sulc; Sasinka