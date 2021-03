Svanberg: “Ora potrò chiedere a Ibra perché non è venuto al Bologna”

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, è stato convocato insieme ad Ibrahimovic dal Ct della Svezia. Ne ha parlato per la Gazzetta

Mattias Svanberg, talento di centrocampo del Bologna di Mihajlovic, ha rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport. Il 22enne svedese ha parlato della sua convocazione nella Nazionale maggiore da parte di Joanne Andersson, e del fatto che avrà Zlatan Ibrahimovic come compagno di squadra.

Questo l’estratto dell’intervista al giovane Svanberg con focus sull’attaccante rossonero:

“Ibrahimovic ? Come lui non c’è nessuno. Adesso che è qui con me in Nazionale, una delle prime cose che gli chiederò è perché non è venuto a Bologna. Si sarebbe trovato bene con noi. Ma scherzi a parte, è un onore poterci confrontare con lui, abbiamo visto tutti che può fare ancora la differenza a 39 anni, quindi per noi è solo un grande privilegio averlo in squadra. Può aiutarci sia agli Europei che alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar 2022”.

Interessante e simpatica è la considerazione di Mattias Svanberg, quando afferma che chiederà ad Ibrahimovic il motivo per il quale non è andato al Bologna. Infatti, prima dell’arrivo del gigante svedese al Milan, c’erano state parecchie voci sulla possibilità che approdasse in rossoblu e quindi sotto l’ala di Sinisa Mihajlovic. Come ben si sa, tra il tecnico serbo e Ibra c’è un gran legame d’amicizia, che ha avuto inizio sul campo e che poi è perdurato fuori.

Sappiamo tutti poi com’è andata, con Sinisa che ha più volte affermato che era impossibile portare Zlatan a Bologna per una questione puramente economica. A Mattias Svanberg, avrebbe sicuramente fatto piacere l’arrivo di Ibrahimovic in rossoblu, come da lui affermato scherzosamente. Ma adesso, che i due giocheranno insieme nella Svezia di Andersson, il giovane centrocampista potrà togliersi in parte questo sfizio.

E chissà se Ibra, date le recenti voci di mercato, non possa al contrario convincere Svanberg a scegliere il Milan come sua prossima squadra.

Leggi anche:

Svanberg in orbita rossonera

Già a gennaio si era vociferato dell’interesse della dirigenza rossonera per Mattias Svanberg. Il giovane svedese, che dal 2018 milita tra le fila rossoblu, è totalmente esploso in questa stagione. Inevitabilmente è finito nel mirino di tante big italiane, tra cui appunto il Milan.

È un buon prospetto, con una grande tecnica e anche un buon fiuto del gol. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 20 mln di euro, e chissà se Maldini non voglia concretamente puntare su di lui in vista della prossima stagione. Al Milan basta conquistare l’accesso alla prossima Champions League per cominciare a lavorare sodo sul mercato estivo e migliorare la rosa per renderla più competitiva.

Svanberg sembrerebbe essere un profilo adatto al progetto rossonero: giovane e di talento, e dal prezzo abbordabile. Peccato per la tanta concorrenza, ma chissà, appunto, se il compagno di Nazionale Zlatan Ibrahimovic non possa metterci una buona parola.