Ibrahimovic giocherà Svezia-Georgia: la decisione del ct Andersson

Ibrahimovic fa ritorno nella nazionale svedese e il commissario tecnico Andersson è tentato a schierarlo titolare già contro la Georgia.

A distanza di cinque anni dall’ultima volta Zlatan Ibrahimovic è tornato in Nazionale. Il centravanti del Milan aveva lasciato la maglia della Svezia dopo l’Europeo 2016, ma adesso torna a dare il suo contributo.

Fondamentale aver chiarito alcune cose con il commissario tecnico Janne Andersson, con il quale ha avuto dei contrasti in passato. I due si sono parlati in maniera diretta e sono riusciti a risolvere tutto. Nonostante i 39 anni, Ibra è ritenuto ancora importante dall’allenatore e la convocazione non è affatto casuale.

Ibrahimovic titolare in Svezia-Georgia

Domani sera la Svezia ospita alla Friends Arena di Stoccolma la Georgia in una partita del Gruppo B delle Qualificazioni al Mondiale 2022. C’è curiosità di vedere se Ibrahimovic verrà impiegato subito da titolare oppure se partirà dalla panchina.

Secondo quanto rivelato da Sportbladet, Zlatan dovrebbe essere schierato nella formazione iniziale in coppia con Alexander Ishak. Questa è l’indicazione arrivata dalle esercitazioni tattiche fatte in allenamento. Il commissario tecnico Andersson sembra intenzionato a lanciare immediatamente Ibra dal primo minuto.

Vedremo se sarà effettivamente così. Sicuramente il CT della Svezia è consapevole di dover gestire il giocatore, che è rientrato da poco da un infortunio. Dopo la Georgia, ci saranno le sfide contro Kosovo ed Estonia. Andersson deve dosare il minutaggio di Zlatan. Il Milan certamente osserverà con interesse tutto, sperando che non si verifichino nuovamente problemi fisici al numero 11 rossonero.