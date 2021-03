Via libera per il Milan: colpo da 20 milioni!

Il Bologna sta guardando al possibile sostituto di Riccardo Orsolini, accostato al Milan. I rossoblu, come ammesso da Sabatini, sono sulle tracce di Erik Lamela

Nella giornata di ieri è tornato di moda per l’attacco del Milan, il nome di Riccardo Orsolini. L’esterno italiano di proprietà del Bologna non è certo un profilo nuovo per i rossoneri. La valutazione del calciatore classe 1997 sarebbe scesa a 18-20 milioni di euro. Cifra abbordabile per un Milan, che ha intenzione in estate di rafforzare la corsia destra.

In stagione nel ruolo, davanti a Davide Calabria, si sono alternati Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo. Il belga ha iniziato bene ma poi, per via di un infortunio, che lo ha rallentato, non è riuscito ad offrire sempre prestazioni di alto livello.

Lo spagnolo, invece, ha faticato parecchio quando è stato chiamato in causa da Pioli. L’idea di rafforzare la corsia destra è concreta e i nomi accostati al Milan nell’ultimo periodo sono davvero parecchi. Dalla lista si può depennare quello di Otavio, che ha da poco rinnovato con il Porto e quasi certamente anche quello di Wamangituka, dopo la rottura del crociato.

Attenzione ovviamente a Thauvin e Vazquez, che non hanno ancora rinnovato e i loro contratti scadono il prossimo 30 giugno. La concorrenza, soprattutto per lo spagnolo è tanta e anche importante, come dimostra l’interesse da parte del Bayern Monaco.

Lamela alternativa a Orsolini

Orsolini può dunque rappresentare una strada più facilmente percorribile anche per via di uno stipendio certamente più abbordabile. Il Bologna, poi, sembra davvero predisposto alla cessione del calciatore.

Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica dei felsinei, pare avere già individuato il successore: “Lamela è uno dei nomi che stiamo vagliando – ammette a ‘Il Resto del Carlini’ – Mi spiego, stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo”.

L’ex Roma, Erik Lamela, che Sabatini conosce molto bene, ha compiuto 29 anni lo scorso 4 marzo e ha un contratto in scadenza con il Tottenham tra meno di un anno e mezzo, il 30 giugno 2022. E’ evidente che il giocatore possa rappresentare un’opportunità di mercato e chissà, magari anche per il Milan.