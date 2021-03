Calciomercato Milan, nuovo attaccante: contatti con Raiola

Il Milan è alla ricerca di un attaccante. I rossoneri guardano anche all’estero e avrebbero sondato il terreno con Raiola per Donyell Malen del Psv

Il Milan è alla ricerca di una punta da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che il prossimo 3 ottobre compirà 40 anni, ha dimostrato di non poterle giocare tutte. Serve un centravanti di sicuro affidamento che possa essere considerato un titolare. L’esperimento Leao, punta centrale, non ha funzionato: il portoghese non è ancora pronto a giocare in avanti, decisamente meglio quando si disimpegna sull’esterno.

Se ci fosse stato un vero attaccante, molto probabilmente il cammino in Europa sarebbe stato diverso. Il prossimo anno, se dovesse arrivare la Champions League, il Milan non vuole farsi trovare impreparato.

In questi giorni sono tornati di moda i nomi di Dusan Vlahovic, esploso sotto la gestione Prandelli e pronto al grande salto. Per lui sarebbe un sogno allenarsi con l’idolo Ibrahimovic.

L’altra idea porta ad Andrea Belotti. Il contratto dell’italiano scade il 30 giugno 2022: appare chiaro che senza un rinnovo l’addio sarebbe praticamente certo. Attenzione, inoltre, alla situazione legata al Torino, che rischia di retrocedere in Serie B.

Conferme su Malen

Guardando all’estero, un calciatore seguito da tempo dagli scouts del Milan è Donyell Malen. L’olandese, classe 1999, è diventato un punto fermo della Nazionale allenata da De Boer, grazie all’ottima stagione con la maglia del Psv Eindhoven.

Le reti del centravanti, in 39 partite, sono 23, di cui 15 in Eredivsie. Malen è da tempo seguito dai top club: in estate è stata un’idea anche della Juventus, oggi è il Borussia Dortmund a cercarlo per il dopo Haaland.

I tedeschi cercano una corsia preferenziali, con il suo agente, Mino Raiola, che gestisce anche il centravanti norvegese. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, conferma che il Milan avrebbe sondato il terreno con Raiola negli ultimi incontri.

Come sappiamo, il noto agente italo-olandese è in trattativa con Maldini soprattutto per Gigio Donnarumma, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno, come Zlatan Ibrahimovic. Entrambi i calciatori hanno espresso la volontà di proseguire l’avventura al Milan e sono pronti a firmare ma andrà trovata l’intesa con Raiola. Non va dimenticata, infine, la situazione legata al capitano, Alessio Romagnoli, con un accordo in scadenza nel 2022.