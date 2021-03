Milan-Donnarumma, “Non stiamo cercando altri portieri!”

Mauro Suma interviene sui social per tranquillizzare i tifosi in merito al futuro della porta del Milan: “Non stiamo cercando altri portieri. Il club sta lavorando per convincere Donnarumma”, scrive il giornalista su Twitter

Con la pausa per le Nazionali tornano puntualmente le voci di calciomercato. Come era prevedibile ad alimentare i rumors di sono soprattutto Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma. Ieri è stata la volta del turco, che ha confermato di essere un tifoso del Galatasaray, squadra per la quale un giorno gli piacerebbe giocare. Oggi è toccato al portiere classe 1999.

Il rinnovo dell’estremo difensore campano non è ancora arrivato e diversi media italiani, ma anche francesi, hanno riportato l’interesse del Milan per Mike Maignan, 25enne in forza al Lille e per Alphonse Areola, calciatore in forza al Fulham ma di proprietà del Paris Saint Germain.

Sono stati fatti, anche, i nomi di portieri legati al campionato italiano: Juan Musso dell’Udinese, seguito con interesse anche dall’Inter, alla ricerca del dopo Handanovic, e dalla Roma, per nulla soddisfatta di Pau Lopez; Cragno del Cagliari, Gollini e Audero, rispettivamente in forza ad Atalanta e Sampdoria.

Leggi anche:

C’è solo Donnarumma

Tanti nomi ma il Milan non ha ancora rinunciato all’idea di rinnovare il proprio rapporto con Donnarumma. Come vi abbiamo raccontato, continua ad esserci distanza tra l’offerta rossonera, di circa 7,5 milioni di euro più bonus, e la richiesta di 10 da parte di Mino Raiola. Servirà trovare un accordo non solo sulle cifre ma anche sulla durata, con il Milan che vorrebbe un contratto lungo, di cinque anni, e l’agente italo-olandese, che non vorrebbe andare oltre i due.

La volontà di Donnarumma di proseguire con il Milan è nota ma la firma non è ancora arrivata e il 30 giugno è sempre più vicino. Mauro Suma, giornalista che lavora per i media ufficiali del club, ha voluto tranquillizzare i tifosi sui propri social: “Calma – scrive su Twitter – non lanciamoci nelle solite speculazioni…da quanto mi risulta, Il Club sta lavorando per convincere Gigio a restare con noi…non stiamo cercando altri portieri”.