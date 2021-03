Calciomercato Milan, niente Roma: Maldini può pagare la clausola!

Il Milan avrebbe messo gli occhi su una giovanissima ala sinistra che gioca nell’Anderlecht. La Roma ha già presentato la sua offerta!

Il Milan sta seguendo diversi profili che potrebbero servire a rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Sappiamo bene che alla società rossonera piace investire sui giovani: spendere poco e puntare col tempo ad una buona resa sul campo.

Un pò come accaduto con i tanti ragazzi già presenti nel gruppo di Pioli: da Kalulu a Saelemaekers, per arrivare ad Hauge e Brahim Diaz. Insomma, il club di Via Aldo Rossi vuole ottimizzare le sue prestazioni sul campo e nel frattempo la sua economia, e questa politica gestionale ha sin qui ripagato.

Per questo, il Milan continua a perseguire questa strada, sfruttando l’importante strategia. Non a caso, sembra esser finito nel mirino rossonero un’ala sinistra di ventun’anni che gioca nell’Anderlecht. Il suo nome è Paul Mukairu, nigeriano e con grandi margini di crescita e miglioramento.

La notizia dell’interesse del Milan ci arriva dai colleghi di calciomercato.it, che ci informano che il giocatore è in realtà in prestito alla squadra belga dall’Antalyaspor, club turco della Super Lig. Su Mukairu c’è una clausola rescissoria di 6 mln di euro, cifra abbordabile che al Milan potrebbe andar bene.

Paul si è messo subito in mostra con la maglia belga dell’Anderlecht, e ha riscosso l’attenzione di tanti club rinomati d’Europa. Per lui quattro gol e quattro assist realizzati in questa stagione; numeri niente male che gli hanno puntato addosso i riflettori. Il Milan non si è ancora fatto concretamente avanti, e sta osservando il giovane nigeriano.

Ma non è l’unica squadra italiana ad essersi accorta di Mukairu, anzi, ancor prima dei rossoneri la Roma lo aveva messo nel suo mirino.

L’offerta della Roma per Mukairu

Secondo quanto apprendiamo da calciomercato.it, la Roma, stregata dal talento di Mukairu, avrebbe già presentato un’offerta all’Antalyaspor: ben 4,5 mln di euro. Somma rifiutata dal club turco, che vorrebbe invece incassare sino all’ultimo centesimo i 6 mln della clausola rescissoria.

Il Milan è quindi ancora in tempo per farsi avanti e aprire una trattativa per Paul. Il giocatore è si un’ala sinistra, ma sa anche occupare il lato destro del campo. Sicuramente è un prospetto interessante che potrebbe fare al caso di Pioli.

Ma attenzione anche alla concorrenza di altri club come Bayer Leverkusen e PSV! La bassa clausola costringerà le pretendenti ad una corsa contro il tempo.