Calciomercato Milan, riscatto Meite: decisione a giorni

Incontro nei prossimi giorni tra il Milan e il Torino di Urbano Cairo per Meite. Per il riscatto del centrocampista servono circa otto milioni di euro

Le grandi prestazioni di Fikayo Tomori non lasciano alcun dubbio: il Milan è pronto a riscattare il calciatore dal Chelsea. La cifra, circa 28 milioni di euro, è alta ma il difensore ha dimostrato, dal primo momento in cui ha messo piede in campo di meritare tale valutazione.

Il club proverà ad abbassare le pretese degli inglesi ma il riscatto dovrebbe comunque esserci. Tomori ha dimostrato di avere caratteristiche uniche per il gruppo e sul suo conto non sembrano davvero esserci dubbi.

Lo stesso non si può dire per Soualiho Meïte. Il centrocampista classe 1994, arrivato come Tomori a gennaio, con la formula del prestito, con diritto di riscatto, sta vivendo una stagione di alti e bassi.

L’esordio, con il Cagliari è stato positivo ma la prima partita da titolare, contro l’Atalanta, nel ruolo di trequartista, è stata davvero da dimenticare. La stagione del giocatore di proprietà del Torino è proseguita, con prestazioni positive come contro il Verona o all’andata contro il Manchester United, o negative, come la sfida di ritorno di Europa League, a San Siro, contro i Red Devils.

Fino ad oggi, Meité ha disputato 15 partite, 9 da titolare, tornando dunque utile alla causa. Il ritorno di Ismael Bennacer e l’eliminazione dalle coppe, che porterà il Milan a giocare solo in campionato, dovrebbe portare ai margini il centrocampista francese, che rischia di giocare sempre meno.

Incontro per il riscatto

Ad oggi il suo riscatto sembra difficile: il Milan per acquistarlo dal Torino dovrebbe versare nelle casse del club del presidente Cairo una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Una somma non altissima ma che il Milan potrebbe destinare ad altri obiettivi, anche perché in estate farà ritorno alla base Pobega, autore di una buona stagione con la maglia dello Spezia.

Nei prossimi giorni – come riporta Tuttosport – è in programma un confronto tra i dirigenti del Milan e il presidente del Torino, Urbano Cairo, per parlare del centrocampista. Si farà il punto sul futuro del giocatore per capire se potrà rimanere ancora in rossonero.