Qualificazioni Mondiali 2022, il regolamento: qualificate e spareggi

Qualificazioni per i Mondiali 2022 in Qatar. In Europa sono 55 le Nazionali in lizza per partecipare al torneo iridato che si disputerà il prossimo anno

Dovevano cominciare lo scorso settembre dopo l’Europeo poi la pandemia ha stravolto tutto. Con sei mesi di ritardo, a marzo 2021, comincia il cammino delle 55 nazionali europee per la Qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, un’edizione storica che si disputerà in pieno inverno tra novembre e dicembre.

Dopo la storica mancata qualificazione a Russia 2018, l’Italia di Mancini non può fallire. Il nuovo corso degli azzurri è cominciato al meglio con la brillante qualificazione a Euro 2020 da imbattuti nel gironi e il raggiungimento delle fasi finali della Nations League che la stessa Italia ospiterà il prossimo ottobre. Ora, in attesa degli Europei del prossimo giugno, per l’Italia inizia un nuovo percorso che deve far dimenticare l’umiliazione di quattro anni quando la Svezia ci ha eliminati nello spareggio playoff dopo il secondo posto nel girone alle spalle della Spagna.

Spareggi che ci saranno anche in questa tornata di Qualificazioni ai Mondiali seppur con qualche novità rispetto al passato. Di seguito, nel dettaglio, vi spieghiamo cosa è cambiato nel regolamento.

Leggi anche

Qualificazioni Mondiali 2022, il regolamento

Nel sorteggio effettuato lo scorso dicembre, le 55 nazionali UEFA sono state divise in 10 gironi con gruppi di 6 o 5 squadre. In quest’ultimo sono capitate l’Italia che affronterà Svizzera, Bulgaria, Nord Irlanda e Cipro, il Portogallo con Serbia, Irlanda, Azerbaijan e Lussemburgo, la Francia campione in carica con Ucraina, Finlandia, Bosnia e Kazakistan, il Belgio con Galles, Repubblica Ceca, Estonia e Bielorussia e la Spagna che affronterà la Svezia di Ibrahimovic, la Grecia, il Kosovo e la Georgia. La particolarità del girone del Portogallo è l’inserimento come ospite del Qatar. La nazionale ospitante del Mondiale, infatti, disputerà match amichevoli in ogni turno di qualificazione con la squadra del gruppo che riposa ad ogni giornata.

Il regolamento stabilisce che la prima classificata di ogni girone da 5 o 6 squadra si qualifica direttamente alla fase finale del Mondiale 2022. Rispetto al passato cambia la composizione degli spareggi al quale accedono oltre alle seconde classificate dei gruppi anche le due migliori squadre posizionate nelle recenti qualificazioni delle Leghe della Nations League che si siano piazzate dal terzo posto in giù nei gironi di qualificazione al Mondiale.

Le dieci seconde dei gironi più le 2 provenienti dalla Nations comporranno il gruppo delle 12 nazionali che si affronteranno in un doppio turno a eliminazione diretta e partita unica per decretare le ultime 3 qualificate al Mondiale. Di fatto, la prima fase degli spareggi prevede 6 match con le migliori seconde classificate come teste di serie. Le 6 vincenti si affronteranno poi in altre 3 partite senza andata e ritorno dalle quali usciranno le qualificate.

L’inserimento della Nations League come variabile negli spareggi potrebbe paradossalmente favorire le big.

Belgio, Francia, Italia, Spagna, Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, Montenegro, Albania, Armenia, Gibilterra e Far Oer, sono queste le nazionali che hanno conquistato il primo posto nei vari gironi dell’ultima edizione di Nations League. Paradossalmente nel caso l’Italia dovesse combinare un disastro nelle Qualificazioni Mondiali e non arrivare seconda nel girone, potrebbe lo stesso accedere agli spareggi anche da terza o quarta qualora Belgio e Francia dovessero accedere direttamente al Mondiale.