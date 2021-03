Milan, Ibrahimovic rientra in anticipo | Le ultime dalla Svezia

Dal ritiro della Nazionale svedese arriva la notizia secondo cui Ibrahimovic potrebbe rientrare a Milano prima del previsto.

Tante le gare internazionali disputate ieri sera, valide per le qualificazioni alla fase finale del Mondiale 2022.

Grande attesa per il ritorno eccellente di Zlatan Ibrahimovic con la maglia della sua Svezia. L’attaccante a 39 anni compiuti è tornato a far parte della Nazionale, a cinque anni dall’ultima volta.

Subito decisivo Zlatan: nell’1-0 di ieri sera a Stoccolma contro la Georgia, il leader offensivo ha regalato a Claesson l’assist vincente per la rete del vantaggio.

Ibra è rimasto in campo per 84 minuti, alternando momenti da fuoriclasse a gestione atletica. Un buon segnale anche per Stefano Pioli, che da Milanello osserva con attenzione tutti i rossoneri partiti con le nazionali.

Ibra può tornare a Milano dopo Kosovo-Svezia

Proprio per Pioli e per il Milan in generale arriva una buona notizia. Secondo ciò che ha raccolto Tuttosport quest’oggi, Ibrahimovic potrebbe lasciare il ritiro della Svezia in anticipo rispetto alle previsioni.

Il piano di Ibra e del c.t. Janne Andersson sarebbe quello di utilizzare il fuoriclasse anche nella gara di domenica in trasferta, sul campo del Kosovo, per la seconda giornata delle qualificazioni mondiali.

Successivamente la Svezia affronterà un’amichevole in casa contro l’Estonia, dunque una sorta di sgambata non ufficiale alla quale Ibrahimovic potrebbe non prendere parte.

Possibile così che il classe ’81 possa fare ritorno a Milanello già da lunedì o martedì prossimi, ovvero dopo l’impegno in Kosovo, risparmiandosi invece l’amichevole del 31 marzo.

Un’indiscrezione che andrà confermata, visto che al momento non sono arrivate notizie ufficiali sull’utilizzo di Ibra in questo triplo impegno ravvicinato con la sua Nazionale. Ma di certo a quasi 40 anni l’attaccante ha bisogno di una gestione atletica più parsimoniosa.

Senza dimenticare che il Milan sta per vivere la fase calda della propria stagione. Servirà l’aiuto di tutti per mantenere il secondo posto e provare la caccia all’Inter capolista. In primis di un leader enormemente rilevante come Zlatan Ibrahimovic.