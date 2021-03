Brahim Diaz, conferme dalla Spagna: il Real Madrid lo attende

Il futuro di Brahim Diaz potrebbe essere lontano dal Milan. Il Real Madrid vuole il suo ritorno a fine stagione

Brahim Diaz potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. È ciò che trapela dalle ultime notizie di giornata. Come, infatti, riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non vorrebbe investire alcuna somma per riscattare il giovanissimo trequartista spagnolo.

Nel tesoretto che la società di Via Aldo Rossi dovrebbe veder fruttare a fine stagione, non è prevista alcuna spesa, nè per Brahim, nè per Diogo Dalot. Tale notizia trova conferma anche in Spagna, dove il noto sito fichajes.net ha parlato della volontà del Real Madrid di voler richiamare dal prestito Diaz per utilizzarlo la prossima stagione.

Un solo dubbio per il Real Madrid

Brahim Diaz è stato ceduto in prestito secco dal Real Madrid al Milan la scorsa estate. Il trequartista ispanico-marocchino ha convinto in parte Pioli e l’intera società. Gol e belle giocate con la maglia rossonera per Brahim, che ovviamente hanno attirato l’attenzione del club proprietario del suo cartellino.

Se inizialmente la società di Florentino Perez sembrava non convinta nella volontà di trattenere Brahim Diaz tra le fila dei blancos, adesso le cose sembrano essere notevolmente cambiate. Le ultime prestazioni del classe 1999 hanno fatto cambiare idea a Madrid, e in particolare a Zidane, l’allenatore a cui sta particolarmente a cuore il giocatore.

E molto dipenderà proprio dal futuro di Zinedine Zidane: se rimarrà o meno sulla panchina dei blancos. Di fatti se il tecnico francese dovesse andar via, le cose potrebbero ancora una volta cambiare per il destino di Brahim Diaz.

Ad ogni modo, ancora oggi permane un dubbio al Real Madrid riguardo al trequartista, dato che la sua cessione potrebbe far fare cassa al club di Florentino Perez. Brahim, infatti, che è stato acquistato dal Manchester City per 17 milioni di euro, potrebbe esser rivenduto per il doppio della somma: circa 30 milioni di euro.

Guadagno che potrebbe far comodo al Real Madrid. Probabilmente però non è il Milan il club che sarebbe disposto a spendere una tale somma per Brahim Diaz. Le parti dovrebbero incontrarsi a fine stagione e ridiscutere della situazione del giovane trequartista.