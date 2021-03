Bulgaria-Italia 0-2, in gol Belotti e Locatelli. Donnarumma, un altro clean sheet

Bulgaria-Italia è appena finita, gli azzurri portano a casa altri tre punti. Il risultato è lo stesso di giovedì scorso

Un’altra vittoria per l’Italia di Roberto Mancini. Dopo il 2-0 in casa contro l’Irlanda del Nord, stasera è arrivato lo stesso risultato contro la Bulgaria. Meno brillanti rispetto a tre giorni fa, gli azzurri sono comunque riusciti ad ottenere una vittoria importante in queste qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. A sbloccare il risultato nel primo tempo è stato Andrea Belotti su calcio di rigore. Ingenuità del difensore avversario che abbatte proprio la punta del Toro: in assenza di Jorginho, sul dischetto va lui e non sbaglia.

Un gol importante poco prima della fine del primo tempo che toglie un po’ di pressione alla squadra azzurra. Infatti nel secondo tempo la manovra è molto più fluida e scorrevole e le trame di gioco migliorano. Da una di queste nasce il 2-0 che porta la firma di Manuel Locatelli, la prima in assoluto con la maglia dell’Italia: l’ex Milan, oggi in forza al Sassuolo, riceve al limite dell’area da Insigne e batte il portiere avversario con un bellissimo tiro a giro. Una rete importante che certifica la crescita tecnica e mentale di questo ragazzo, ad oggi una delle realtà più concrete del calcio itaiano in un ruolo parecchio delicato. Si tratta della prima vittoria in assoluto dell’Italia in Bulgaria.

Donnarumma ancora imbattuto

Proprio come contro l’Irlanda del Nord, Gianluigi Donnarumma (schierato titolare ancora da Mancini) chiude il match con un clean sheet. Sicuramente una bella soddisfazione per il portiere del Milan, ormai numero uno indiscusso anche della Nazionale. Gigio sta giocando una stagione ad altissimo livello e le prestazioni con la Nazionale sono soltanto una conferma, anche se questa sera è stato impiegato davvero poco rispetto a giovedì scorso. In quella occasione fece almeno due parate importanti, stasera praticamente mai impiegato se non in qualche sporadica occasione (ma mai in maniera pericolosa). Come riportato dalla Rai Sport, l’Italia non subisce reti da 460 minuti.