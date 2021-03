Sky, cosa cambia per gli abbonati con la Serie A su Dazn

Con la Serie A su Dazn, Sky potrebbe ritrovarsi senza o con solo una parte delle partite del campionato. I possibili scenari per gli abbonati

Qualcuno l’ha definita Telerivoluzione, un termine azzeccato che sintetizza al meglio una svolta storica per la Serie A che, nel triennio 2021-24, sarà visibile interamente su Dazn. L’emittente OTT ha sconfitto Sky nell’asta di aggiudicazione dei diritti televisivi del campionato privandola di un’esclusiva detenuta dal 2003, anno di fondazione della stessa Sky, nata dalla fusione di Stream e Tele+.

Tv, decoder e telecomando saranno sostituiti dallo Streaming, la caratteristica peculiare di Dazn che veicola i suoi contenuti sull’app omonima fruibile per smartphone, smart tv o pc tramite la connessione web all’insegna di una transizione tecnologica che potrebbe dare il colpo di grazia al tradizionale abbinamento tv-parabola-decoder con il quale Sky, negli anni, ha raggiunto gran parte degli oltre 3milioni di clienti abbonati.

Dal momento dell’ufficialità dell’assegnazione dei diritti a Dazn, sui social anche Sky è diventato trend topic. Su Twitter e sui gruppi di Facebook, gli abbonati si interrogano sulle possibile mosse del broadcast con numerose intenzioni di disdetta. In effetti, senza la Serie A, Sky perde uno dei fattori principali di abbonamento e per gli abbonati stessi, inevitabilmente, si prospettano cambiamenti importanti.

Sky può avere 3 partite

La procedura di assegnazione dei diritti della Serie A non è ancora completata. Resta ancora da definire, infatti, a chi andrà il pacchetto di 3 partite per turno in co-esclusiva per il quale Sky ha offerto 70 milioni. Lunedì 29 marzo, l’Assemblea dei Presidenti di A deciderà se accettare o meno l’offerta. In caso di rifiuto, si procederà a un nuovo bando dedicato con altri operatori che potrebbero subentrare nell’asta, Mediaset su tutti.

Tuttavia c’è una novità importante rispetto all’attuale suddivisione televisiva delle partite di Serie A che prevede, fino al termine del campionato in corso, 7 partite su Sky e 3 su Dazn a giornata. Se infatti Sky dovesse ottenere 3 partite a turno, a partire dalla prossima stagione, queste saranno in co-esclusiva con Dazn. Cosa vuol dire questo ? Semplice, ovvero che con un abbonamento a Dazn, l’utente può vedere su quest’ultima tutte le partite della Serie A senza necessariamente ricorrere a Sky. Uno scenario decisamente penalizzante per la pay tv.

Dazn 1, canale 209 verso la chiusura a giugno 2021

A ottobre 2019, l’avvento di Dazn 1 su Sky ha rappresentato una svolta per gli abbonati sul satellite, i quali, grazie a un’apposita opzione/promozione dedicata, possono vedere sul canale 209 del decoder una selezione dei contenuti trasmessi da Dazn, tra cui le 3 partite per turno di Serie A, senza ricorrere allo streaming.

Fin dal momento della nascita del canale è stato specificato che lo stesso sarebbe rimasto attivo fino a giugno 2021 ovvero alla scadenza dell’attuale suddivisione dei diritti tv di Serie A. Dal primo luglio, pertanto, il canale 209 dovrebbe spegnersi. Indiscrezioni di stampa riferiscono della possibilità di un nuovo accordo Sky-Dazn che magari potrebbe prolungare l’esperienza di Dazn1. Al momento, comunque, si tratta solo di un’ipotesi, peraltro non confermata. Le prossime settimane ( se non i prossimi mesi) ci diranno se ci saranno spiragli per concretizzarla.

L’ipotesi ricorso

Non ci sono ancora conferme o prese di posizioni ufficiali ma Sky potrebbe fare ricorso contro l’assegnazione a Dazn. Il motivo è l’alleanza strategica tra quest’ultima e Tim, scelto come partner tecnologico per il miglioramento dell’infrastruttura web per la fruizione dei contenuti in streaming. Stando a fonti vicine a Sky, il fatto che, durante le procedure di assegnazione si sarebbe fatto riferimento all’offerta Dazn come la “proposta Dazn-Tim”, tale fattispecie avrebbe reso diversa la proposta presentata al momento della partecipazione al bando.

Il calcio su Sky

Senza o con parte della Serie A (3 partite), l’offerta calcistica su Sky prevede per il prossimo triennio l’esclusiva di Champions League, Europa League e Conference League, la nuova competizione per club al via da agosto. Sky detiene in esclusiva anche i diritti della Premier League e trasmetterà, tra giugno e luglio 2021, tutte le partite degli Europei. Sky potrebbe partecipare anche alla procedura di acquisizioni dei diritti per il prossimo triennio di Serie B. Il campionato cadetto è stato un’esclusiva di Dazn dal 2018. Ora, con la A in esclusiva, la pay tv streaming potrebbe defilarsi. Alla B sarebbe interessata anche Sport Eleven.