Brahim Diaz, problema alla caviglia: salta la Repubblica Ceca

Confermati i problemi ala caviglia per Brahim Diaz, il calciatore del Milan salterà la prossima partita della Spagna Under 21

Confermato il problema fisico di Brahim Diaz. Stando a quanto riportato da AS.com, il centrocampista non ce la fa ed è costretto a saltare la partita contro la Repubblica Ceca agli Europei Under 21, la terza di questo periodo. Ha fatto di tutto per mettersi a disposizione dell’allenatore per questo importante match, ma niente da fare. Il calciatore del Milan continua ad avere un fastidio al piede e lo staff medico non ha voluto rischiarlo. Ecco perché non sarà in campo nella prossima partita.

Brahim Diaz era rimasto fuori dalla squadra titolare già per la partita contro l’Italia per lo stesso problema fisico. Come scrive AS, non sembra essere una distorsione: il calciatore di proprietà del Real Madrid ha un gonfiore alla caviglia che continua a dargli fastidio. Per questo motivo ha deciso di rimanere fuori anche dalla prossima partita. Ora c’è da capire quali sono le sue condizioni: se non riesce a giocare contro la Repubblica Ceca, sarà durissima per Stefano Pioli averlo a disposizione per Milan–Sampdoria di sabato pomeriggio. Brahim aveva giocato titolare contro la Fiorentina nell’ultima partita prima della sosta, in assenza di Leao e Rebic. Gli ultimi due, però, potrebbero tornare in settimana e questo fa dormire più tranquillo Pioli, anche se la situazione è ancora tutta da valutare.