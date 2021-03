Zoff consiglia Donnarumma: “Non deve pensare al denaro”

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex portiere e allenatore Dino Zoff ha parlato anche di Gigio Donnarumma

Se c’è un uomo che se ne intende di portieri quello è sicuramente Dino Zoff. Quasi pallone d’oro nel 1973, l’ex portiere di Napoli e soprattutto Juventus, è considerato una delle più grandi leggende del calcio italiano e mondiale.

Zoff è stato anche il portiere titolare della Nazionale Italiana per circa quindici anni, e dopo la carriera d’allenatore in diverse panchine di prestigio, oggi è da considerarsi un grande intenditore e critico di calcio. Intervistato ai microfoni di TMW, Zoff è stato chiamato a parlare del cammino degli azzurri di Mancini.

L’Italia di oggi sta portando avanti ottimi risultati, fattore che mancava ormai da diversi anni. Ebbene, Zoff ha detto la sua sulla squadra azzurra guidata da Roberto Mancini e si è soffermato a parlare anche di portieri – dato che l’argomento lo riguarda in prima persona.

Tema caldo delle ultime settimane è stato – e continua ad essere – il rinnovo in bilico di Gigio Donnarumma col Milan. Dino Zoff non poteva non esprimere il suo parere sulla questione. Secondo l’ex portiere e tecnico, il rossonero deve pensare meno ai soldi e al guadagno, perchè ancora troppo giovane e con futuro brillante davanti a sè.

Le sue parole ai microfoni di TMW Radio:

“In Italia certamente è il portiere più forte! Ha l’età dalla sua parte Donnarumma, e sta facendo sin troppo bene. Credo che ha una carriera davanti a sè brillante. Capisco poco queste battaglie per qualche euro in più o in meno. Non si deve preoccupare, il futuro è splendido per lui. Non credo che debba mettere in testa il guadagno, ma deve pensare a diventare un vero grande portiere”.