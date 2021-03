Il Milan potrebbe veder sfumare le chance di arrivare a Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord sul quale è piombato il Napoli.

Il Milan punta a confermare Fikayo Tomori per la difesa e verso fine stagione dovrà concretamente decidere se investire i 28 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto. Il Chelsea, club dal quale è arrivato in prestito, difficilmente farà sconti sulla cifra.

Indipendentemente dall’operazione Tomori, la società rossonera sembra intenzionata a comprare un altro difensore centrale. Con l’eventuale partecipazione alla prossima Champions League, ci sarà la necessità di allestire un organico più forte dell’attuale per ben figurare nella massima competizione UEFA per club. Inoltre, va considerata la possibile cessione di Alessio Romagnoli: contratto in scadenza a giugno 2022 e rinnovo lontano.

Senesi al Napoli: i costi dell’operazione

Uno dei difensori centrali che il Milan ha messo nel mirino è Marcos Senesi, 23enne argentino che milita nel Feyenoord. Il club di Rotterdam lo ha acquistato nel 2019 dal San Lorenzo per 7 milioni di euro ed è pronto a fare una buona plusvalenza nel prossimo calciomercato estivo. Il valore del giocatore è cresciuto, considerando il buon rendimento avuto in Eredivisie e nelle apparizioni in Europa League. È pronto per approdare in un campionato di livello maggiore della Eredivisie.

Oggi La Gazzetta dello Sport svela che il futuro di Senesi sarà in Serie A, ma non con la maglia del Milan, bensì con quella del Napoli. Il calciatore sudamericano ha detto sì al trasferimento in azzurro. L’operazione si potrebbe concretizzare per circa 15 milioni.

Il Napoli è pronto a cedere Kalidou Koulibaly, per il quale il Liverpool sembra disposto a spendere 50 milioni. La ricca vendita del 29enne difensore senegalese consentirà al club di Aurelio De Laurentiis di investire sulla campagna acquisti in più reparti. Senesi è il centrale è individuato per rimpiazzare Koulibaly e altri colpi arriveranno in azzurro.

Il gioiello del Feyenoord ha fatto sapere di essere onorato della possibilità di giocare nella squadra che fu di Diego Armando Maradona. Ci sono buone chance che l’affare si concretizzi. Da capire se effettivamente il cartellino verrà valutato “solo” 15 milioni, dato che nei mesi scorsi le indiscrezioni davano la società di Rotterdam intenzionata a chiedere almeno 20 milioni per la cessione dell’ex San Lorenzo.