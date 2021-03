Fabio Blanco, chi è il talento spagnolo: il Milan lo segue

È esploso un nuovo talento nel panorama calcistico europeo! I più grandi top club sono pronti ad investire su di lui. Si chiama Fabio Blanco ed anche il Milan è sulle sue tracce

Negli ultimi due giorni si fa fatica a parlare d’altro! Fabio Blanco ha attirato su di se i riflettori dei più grandi club d’Europa. Ha solo 17 anni, ma sta letteralmente facendo girare la testa a Real Madrid e Barcellona. Secondo MundoDeportivo, nota testata sportiva spagnola, i due club più rinomati di Spagna e d’Europa sono pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi il giovanissimo Fabio.

Ma attenzione, perché anche Juventus e Milan sono sulle tracce del talento nativo di Almeria. La cantera del Valencia ci ha azzeccato ancora una volta, sfornando uno dei prospetti più interessanti che ci sono per adesso in circolazione. Sempre secondo il sito spagnolo, anche Manchester City, Manchester United e Chelsea avrebbero messo nel mirino il 17enne che gioca al Valencia. Ma in questo caso le trattative sembrano alquanto impossibili: la Brexit impedisce il trasferimento dei minorenni in Inghilterra.

Il futuro di Fabio Blanco appare quindi lontano dalla Premier League, e per tal motivo la lista delle pretendenti si accorcia, con il Milan che potrebbe tentare l’assalto allo spagnolo. Certo la concorrenza è spietata; competere con club come Barcellona e Real Madrid non è affatto semplice, ma Maldini ha dimostrato più volte di essere agilissimo nel mercato.

Intanto, proviamo a conoscere meglio Fabio Blanco; le sue caratteristiche e peculiarità da calciatore.

Fabio Blanco, ruolo e caratteristiche: che velocità e che tecnica!!

Fabio Blanco sembra essere un assoluto crack. È un classe 2004 e a soli 17 anni è sotto l’attenzione di tutta Europa. Cresciuto nelle giovanili del Valencia, gioca adesso nell’Under 19 del club spagnolo, ma sembra già pronto al grande salto di qualità.

Il suo ruolo è quello di esterno d’attacco destro, fascia nella quale si destreggia con grande velocità e una tecnica da far invidia. Il giocatore è stato soprattutto apprezzato per la sua ottima capacità di servire i compagni attaccanti con cross precisi e tagliati; ma anche perchè bravo nel creare superiorità numerica e andare a concludere in porta dopo aver saltato l’avversario, grazie alle sue grandi qualità di dribbling.

È sconosciuto il suo valore di mercato, ma Fabio Blanco ha tutta l’aria di uno che farà far cassa al Valencia con la sua eventuale cessione. È sicuramente un prospetto da coccolare e far crescere con calma e libertà, e chissà che il Milan – ormai esperto nell’allevare giovani talenti – non riesca a portarlo tra le sue fila.