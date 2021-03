Zaccagni al Napoli, l’agente allo scoperto. Milan ancora in corsa

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, ha svelato che non vi è nessun accordo per l’estate tra il suo assistito e il Napoli. Il Milan può ancora tentare l’affondo per il giocatore del Verona

Negli scorsi mesi il nome di Mattia Zaccagni era stato accostato al Milan. Il giovane, centrocampista offensivo in forza al Verona, si è rivelato una promessa del calcio italiano. In questa stagione con i gialloblù ha messo a segno 5 gol e realizzato 7 assist; ma aldilà dei numeri, ciò che ha più impressionato del giocatore è l’abilità nell’attaccare la porta e rendersi pericoloso per gli avversari.

Caratteristiche che lo hanno inevitabilmente posto al centro dei riflettori delle big italiane. Il Milan sembra essersi concretamente interessato a Zaccagni nel periodo tra dicembre e gennaio, ma il Napoli era sembrato in netto vantaggio per aggiudicarsi il suo talento.

Addirittura, era stato affermato che tra Mattia e il club di De Laurentiis fosse stato stretto un accordo, che prevedeva il suo arrivo in azzurro in estate. Oggi, tale presupposizione è stata smontata dallo stesso agente di Zaccagni, che ha svelato la verità sulla questione.

Calciomercato Milan – L’agente Pari sul futuro di Zaccagni

Fausto Pari, ex calciatore del Napoli e attuale agente sportivo di Mattia Zaccagni, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha parlato senza inibizioni sui fatti riguardanti il suo assistito e il presunto accordo col club di De Laurentiis.

Le sue parole:

“Il corteggiamento c’è stato, incessante e pesante nel mese di gennaio. Poi le cose sono andate in maniera diversa e contro le aspettative . Come tante società, il Napoli non aveva le risorse per portare a termine l’operazione. È vero, era stata imbastita un’operazione per giugno, una questione simile all’affare-Rrahmani. Ma poi non si è chiuso perché a fine gennaio è scoppiato il casino attorno al Napoli e il mercato è stato messo da parte. L’interesse è forte tuttora, ma di queste cose bisogna parlarne con Giuntoli. A gennaio siamo stati convocati più volte dal presidente Setti. Si era deciso che prima di giugno Zaccagni non sarebbe andato via dal Verona e così è stato, al fine di non creare un vuoto in squadra”.

Zaccagni aspetta il Milan?

Rivelazione cruciale quella di Pari, che interesserà sicuramente le tante società che avevano messo nel mirino Mattia Zaccagni, tra cui ovviamente anche il Milan. E secondo la Gazzetta dello Sport, il trequartista del Verona sta aspettando proprio una proposta del club rossonero.

La rosea lo ha riportato nella sua edizione odierna: Zaccagni sembra provare una simpatia particolare per il Milan. Chissà se in estate tale prerogativa non possa portarlo dritto a Milano, a vestire i colori rossoneri..