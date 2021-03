Gattuso, addio al Napoli a fine anno: arriva una conferma

Il Napoli potrebbe non dare fiducia a Gennaro Gattuso per la panchina azzurra e starebbe pensando di cambiare allenatore al termine della stagione.

Il Napoli, malgrado sia ancora in lotta per il quarto posto, vorrebbe cambiare allenatore al termine di questa stagione. Gennaro Gattuso guida i partenopei dallo scorso campionato ed ha conquistato la Coppa Italia della passata stagione contro gli acerrimi rivali della Juventus.

A riportare questa indiscrezione è Mario Giuffredi, procuratore di diversi calciatori del Napoli tra cui Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj. Il manager ha parlato del futuro del tecnico durante un’intervista radiofonica concessa a Radio Marte.

Leggi anche:

Giuffredi: “Gli Azzurri cambieranno allenatore”

Il clima tra il Napoli e Gennaro Gattuso è teso da diversi mesi, soprattutto dopo uno scambio di opinioni avvenuto a mezzo stampa tra i protagonisti. Inoltre ad Aurelio De Laurentiis non è andata giù l’eliminazione prematura in Europa League della sua squadra contro il Granada.

Mario Giuffredi, procuratore di diversi calciatori partenopei, si è detto dubbioso sul futuro dell’ex allenatore del Milan convinto che il tecnico abbia i giorni contati. Ecco le sue parole a Radio Marte:

“Non ho parlato con Gattuso, ma credo che a prescindere dalla posizione in classifica non resterà al Napoli. Gli Azzurri stanno cercando un nuovo allenatore dopo la violenza mediatica subita dal tecnico in questi mesi”.

Tuttavia Rino potrebbe non rimanere fermo nella prossima stagione: diversi rumors vedono la Roma e la Fiorentina fortemente interessate a lui.