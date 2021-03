Milan-Sampdoria, arbitra Piccinini

Per il match di sabato mattina tra Milan e Sampdoria, è stato designato dall’AIA Marco Piccinini come arbitro in campo. La designazione completa

È stato designato l’arbitro di Milan-Sampdoria, match valido per la 29esima giornata di Serie A. Ebbene, ci sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì ad arbitrare la partita in programma sabato mattina alle 12.30.

Piccinini nell’arco della sua carriera da arbitro ha diretto una sola volta il Milan. Precisamente la scorsa stagione. Era il 31 ottobre 2019, in occasione di Milan-Spal, match terminato 1-0 in favore dei rossoneri. Leggi anche: Milan-Sampdoria, out Brahim Diaz: scelte obbligate sulla trequarti

Calhanoglu, super gol in Turchia-Lettonia: destro al volo | Video La squadra arbitrale di Milan-Sampdoria

Il match in questione, importantissimo per i rossoneri per il finale di stagione, verrà trasmesso sui canali di Sky Sport. Il Milan è chiamato alla vittoria per conquistare i tre punti e continuare la cavalcata alla qualificazione alla Champions League.

Dal sito dell’AIA ci arrivano le designazioni arbitrali della 29esima giornata di Serie A. Questa la squadra arbitrale completa di Milan-Sampdoria:

Arbitri: Marco Piccinini di Forlì

Assistenti: MONDIN – BRESMES

IV UOMO: RAPUANO

SALA VAR: IRRATI

AVAR: DI IORIO