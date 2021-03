Milan-Sampdoria, out Brahim Diaz: scelte obbligate sulla trequarti

Il Milan in vista della gara di sabato contro la Sampdoria dovrà fare fronte all’ennesima emergenza legata al reparto offensivo.

Malgrado il recupero di Ante Rebic, l’emergenza infortuni in casa Milan continua a tenere banco. In settimana alla lista degli indisponibili si è unito Brahim Diaz che ha rimediato un infortunio alla caviglia che al momento gli impedisce di camminare correttamente.

Una defezione che si aggiunge a quella dei lungodegenti Mario Mandzukic e Rafael Leao. I due sono alle prese con problemi muscolari che ne hanno compromesso l’utilizzo nelle ultime gare. Entrambi gli atleti anche ieri non hanno svolto la seduta d’allenamento in gruppo e potrebbe saltare il lunch match di sabato contro la Sampdoria.

Scelte obbligate in attacco in Milan-Sampdoria

La gara contro la Sampdoria, in programma sabato alle 12.30, sarà importante per il Milan che è chiamato a mantenere le distanze dal quinto posto e cercare di mettere pressione all’Inter per la lotta allo scudetto. Tuttavia la situazione infortunati non fa dormire serenamente Stefano Pioli.

Il tecnico contro i doriani potrà contare su Ante Rebic, guarito dall’infiammazione all’anca e graziato dal giudice sportivo che ha ridotto la sua squalifica da due giornate a un solo turno. Il croato sarà lanciato subito dal primo minuto viste le defezioni in quel ruolo di Rafael Leao e Brahim Diaz.

Un attacco che sarà composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic. Il pacchetto offensivo titolare ma che per via delle assenze non avrà molte alternative a gara in corso: gli unici disponili a oltre a questi quattro sono Castillejo e Krunic.