Rebic ok per Milan-Sampdoria, super gol a Milanello | Video

Rebic si è allenato in gruppo e ha fatto un bel gol a Milanello, ci sarà in Milan-Sampdoria. Rientrano i nazionali, Ibra lo farà in serata.

Ante Rebic sarà convocato per Milan-Sampdoria, partita di campionato prevista per sabato alle 12:30 a San Siro. Stefano Pioli potrà tornare a contare su di lui.

Come riportato da Sky Sport, anche oggi l’attaccante croato si è allenato insieme al resto del gruppo. È dunque recuperato dopo l’ultimo infortunio avuto all’anca e l’allenatore dovrà valutare se schierarlo nella formazione titolare nel match contro i blucerchiati.

Milanello, rientrano i nazionali: Ibrahimovic a Milano stasera

Oggi a Milanello la Prima Squadra del Milan, priva dei nazionali, ha giocato una partitella amichevole contro la Primavera. Rebic sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una storia in cui si vede il video di un bellissimo gol da lui realizzato. Tiro dalla distanza col sinistro e pallone sotto la traversa. Speriamo riesca a replicare tale prodezza anche in gara ufficiale…

Intanto Sky Sport fa sapere che sono rientrati alcuni nazionali come Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Matteo Gabbia. Invece Zlatan Ibrahimovic rientrerà a Milano in serata, dopo l’amichevole Svezia-Estonia. Il commissario tecnico Janne Andersson ha già annunciato che il centravanti 39enne andrà in panchina. Ed è probabile che non entri neppure nel corso della partita, facendolo riposare dopo due match da titolare contro Georgia e Kosovo in cui è stato decisivo con degli assist.

Per Pioli è importante avere un Ibra più riposato possibile, data la sua età e la tenuta fisica a volte traballante. L’attaccante scandinavo ha avuto più infortuni nel corso della stagione ed è fondamentale che non vi siano nuovi problemi. Ora il Milan affronta una fase cruciale con partite decisive ed è importante avere più calciatori possibile a disposizione, soprattutto coloro che sono i migliori. E Zlatan è tra questi…

Di seguito il video del gol di Rebic oggi a Milanello