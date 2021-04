Milan, convocati in Nazionale: risultati e presenze nei match di marzo

Si è conclusa la parentesi dedicata alle Nazionali nel mese di marzo. Di seguito il rendimento di tutti i calciatori del Milan convocati

Bilancio decisamente positivo per i calciatori rossoneri impegnati nei match delle Nazionali a fine marzo. Tra Qualificazioni Mondiali, all’Europeo Under 21 e alla Coppa Africa, tanti i risultati positivi ottenuti dalle rappresentative con i milanisti convocati con un discreto bottino di gol e assist.

Ibrahimovic, tornato in Nazionale dopo cinque anni, ha trascinato la Svezia alle vittorie con Georgia e Kosovo con due assist, in entrambe le partite, decisivi per il gol che ha sbloccato il punteggio in favore degli scandinavi. Due gol e un assist per Calhanoglu con la Turchia che, dopo aver battuto Olanda e Norvegia è stata bloccata a sorpresa dalla Lettonia, fallendo così una mini fuga in un girone molto competitivo. En plein di vittorie per Donnarumma e Kjaer con Italia e Danimarca, a punteggio pieno nei rispettivi gruppi.

Obiettivo centrato da tutti i convocati nell’Under 21 con le qualificazioni alla fase finale dell’Italia di Gabbia e Tonali, della Francia di Kalulu, del Portogallo di Dalot e della Spagna di Diaz. Proprio dalle rappresentative giovanili, tuttavia, sono arrivate le uniche note poco liete per il Milan con Tonali espulso in Italia-Repubblica Ceca e l’infortunio di Diaz al piede.

Qualificazione centrata alla prossima Coppa d’Africa per Kessie e Bennacer con Costa d’Avorio e Algeria. L’edizione 2022 della competizione si disputerà in Camerun in date ancora da decidere. Dovesse essere collocata in inverno,a gennaio, il Milan perderebbe, di fatto, la coppia titolare a centrocampo.

Leggi anche

Milan, il rendimento dei Nazionali

Di seguito, nel dettaglio, presenze e minuti dei calciatori rossoneri schierati dalle Nazionali nei match di marzo

Donnarumma

Titolare in Italia-Nord Irlanda 2-0:

Titolare in Bulgaria-Italia 0-2

Titolare Lituania-Italia 0-2

Sandro Tonali con l’Under 21

Espulso in Repubblica Ceca-Italia 1-1

Spagna-Italia squalificato

Italia-Slovenia squalificato

Matteo Gabbia con l’Under 21

Titolare in Repubblica Ceca-Italia 1-1

Titolare in Spagna-Italia 0-0

Titolare in Italia-Slovenia 4-0

Simon Kjaer

Titolare Israele-Danimarca 0-2

Danimarca-Moldavia 8-0, subentrato al 77′

Titolare in Austria-Danimarca 0-4

Zlatan Ibrahimovic

Titolare in Svezia-Georgia 1-0 con un assist

Titolare in Kosovo-Svezia 0-3 con un assist

Svezia-Estonia (amichevole) – Non schierato

Hakan Calhanoglu

Titolare in Turchia-Olanda 4-2 con un gol

Titolare in Norvegia-Turchia 0-3 con un assist

Titolare Turchia-Lettonia 3-3 con un gol

Jens Petter Hauge

Gibilterra-Norvegia – In panchina

Norvegia-Turchia 0-3 – In panchina

Montenegro-Norvegia 0-1 – In panchina

Alexis Saelemaekers

Belgio-Galles 3-1 – In panchina

Repubblica Ceca-Belgio 1-1 – In panchina

Belgio-Bielorussia 8-0 – In panchina

Rade Krunic

Titolare in Finlandia-Bosnia 2-2

Bosnia-Costa Rica 0-0 (amichevole) – Non presente nemmeno in panchina

Titolare in Bosnia-Francia 0-1

Ismael Bennacer

Zambia-Algeria 3-3 – Non presente nemmeno in panchina

Titolare in Algeria-Botswana 5-0

Franck Kessie

Titolare in Niger-Costa d’Avorio 0-3

Titolare in Costa d’Avorio-Etiopia 3-1 con gol su rigore

Brahim Diaz con l’Under 21

Titolare in Slovenia-Spagna 0-3

Spagna-Italia 0-0 – In panchina

Spagna-Repubblica Ceca 0-0 – In panchina

Diogo Dalot con l’Under 21

Titolare in Portogallo-Croazia 1-0

Titolare in Portogallo-Inghilterra 2-0

Titolare in Svizzera-Portogallo 0-3

Pierre Kalulu con l’Under 21