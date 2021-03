Ibrahimovic contro Ujkani in Kosovo-Svezia: il remake del tacco di Novara | Video

Ibrahimovic stupisce anche in Nazionale con un assist sensazionale in Kosovo-Svezia. Un gesto simile l’attaccante lo aveva realizzato anche con il Milan in passato. Due episodi con una coincidenza particolare

Kosovo-Svezia non era certo uno dei match più attesi nella prima tornata di partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. A renderlo, a suo modo, “indimenticabile” ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic. In che modo ? Con una giocata delle sue ovvero un assist clamoroso, un mix tra il colpo dello Scorpione e una mossa di teakwondo ad anticipare il portiere Ujkani, che ha mandato in gol il compagno di squadra Augustinsson per lo 0-1 a favore degli scandinavi poi vittoriosi 0-3.

Un prodezza subito cliccatissima e condivisa sui social. Non certo la prima per Ibrahimovic in Nazionale. Come dimenticare, infatti, il gol in rovesciata realizzato in amichevole all’Inghilterra, quello in semi rovesciata a Euro 2012 alla Francia o quello all’Italia, sempre con lo Scorpione, a Euro 2004, gol che di fatto ha condannato all’eliminazione gli azzurri di Trapattoni.

Ibrahimovic, il precedente con .. Ujkani

I tifosi del Milan più attenti (e nostalgici …) avranno sicuramente notato come l’assist realizzato da Ibra con la Svezia sia stato in parte simile, nel gesto tecnico, a un episodio del passato in maglia rossonera. Ci riferiamo a quanto avvenuto nel campionato 2011-12 nel match contro il Novara vinto dal Milan 0-3 al Piola.

All’epoca si giocava per l’ultima giornata del girone di andata con il Milan inseguitore della Juve di Conte futura campione d’Italia. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0 nonostante le tante occasioni da gol, il Milan sblocca il punteggio nella ripresa proprio con Ibra che, imbeccato da Ambrosini, realizza da distanza ravvicinata. Raddoppia Robinho poi al 90′ il golazo di Zlatan. Tiro di El Shaarawy, respinta del portiere e Ibra che lo anticipa in acrobazia con un colpo di tacco in corsa.

Un gol da urlo. E indovinate chi c’era in porta in quel match ? Proprio Samir Ujkani, l’estremo difensore che ieri difendeva la porta in Kosovo-Svezia. Per l’attuale secondo portiere del Torino una coincidenza decisamente da ricordare. In fondo, il protagonista è stato (un pò) anche lui ..