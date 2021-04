Milan-Sampdoria, probabile formazione: ballottaggio a centrocampo

Ballottaggio in mediana per il Milan in vista della ripresa del campionato. Stefano Pioli dovrà decidere tra due titolarissimi.

Il Milan pian piano sta ritrovando l’intera rosa a propria disposizione. Il club rossonero ha ceduto ben 14 calciatori alle rispettive selezioni nazionali per gli ultimi dieci giorni, visti gli impegni di qualificazioni ai Mondiali 2022 e non soltanto.

In queste ore Stefano Pioli potrà così tornare a lavorare con il gruppo quasi al completo, ma soprattutto potrà valutare le condizioni fisiche-atletiche dei calciatori appena rientrati a Milanello. Il tecnico avrebbe comunque già in mente l’undici titolare da schierare sabato contro la Sampdoria.

A meno di problemi dell’ultima ora questo dovrebbe essere lo schieramento titolare: Donnarumma tra i pali, Dalot e Theo Hernandez come terzini e al centro della difesa il tandem Tomori-Kjaer. Ballottaggio in mediana invece tra Kessie e Bennacer, entrambi di rientro dalle qualificazioni mondiali in Africa.

Più chiarezza in attacco: Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic (al rientro dalla squalifica) dovrebbero giocare sulla trequarti, mentre Ibrahimovic dovrebbe partire titolare come prima punta. Possibile non abbia però i 90′ per via delle recenti prove con la sua Svezia.

Chi sicuramente sarà titolare dopdomani a San Siro è Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del Milan infatti è dato come presente certo dal 1′ minuto contro la Sampdoria, visto che sta lavorando a Milanello già dall’inizio di questa settimana.

Tonali infatti è rientrato in anticipo rispetto agli altri compagni dal ritiro della Under 21 azzurra. Colpa della squalifica di tre giornate comminatagli dalla UEFA, a seguito dell’espulsione subita nel match tra Italia e Repubblica Ceca, valida per il girone dell’Europeo di categoria.

L’ex Brescia è stato punito per aver letteralmente calpestato un avversario nel suddetto incontro. Scorrettezza a palla lontana che è costata cara a Tonali. Un bene però per il Milan, che egoisticamente è stato contento di riavere a disposizione il classe 2000 anche prima del previsto.

Secondo Sportmediaset Tonali giocherà sabato al fianco di Franck Kessie, in un tandem di centrocampo ormai solido, visto che nelle ultime settimane è stato spesso schierato da Pioli. Per la redazione di Sky invece sarà Ismael Bennacer a partire dal 1′ minuto invece che l’ivoriano. L’ex Empoli è rientrato a Milano già martedì dopo la gara tra Algeria e Botswana.