Pioli: “Domani 6 indisponibili, siamo la rivelazione del campionato”

Oggi va in scena la conferenza stampa di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan anticiperà ai cronisti i temi della sfida con la Sampdoria.

Torna il campionato dopo due settimane e la sosta per le Nazionali. Torna in campo il Milan, che domani alle ore 12:30 ospiterà a San Siro la Sampdoria, nel lunch-match valido per la 29.a giornata di Serie A.

I rossoneri cercheranno di ottenere punti fondamentali in primis per la lotta alla zona Champions League, che al momento vede la squadra milanista in vantaggio su molte rivali. Ma un successo potrebbe mettere pressione all’Inter capolista, che al momento è a +6 punti sui rivali.

Come di consueto Stefano Pioli, tecnico rossonero, anticiperà i temi della sfida alla vigilia dell’incontro. Oggi alle ore 14 in punto il mister risponderà in conferenza stampa alle domande dei cronisti. MilanLive.it segue per voi tutti i passi della conferenza in diretta.

Conferenza Pioli: le ultime su obiettivi e formazione

14.00 – Pioli: “Abbiamo sempre preso le nostre responsabilità con convinzione e fiducia. Siamo arrivati al momento decisivo della stagione e d’ora in poi tutte le partite saranno fondamentali e vogliamo continuare a dare il massimo”.

14.02 – Pioli : “A livello mentale avevamo bisogno di questo stacco. Sia chi è rimasto che quelli in nazionale sono tornati bene a parte Diaz. Noi crediamo nel nostro lavoro e abbiamo serenità e fiducia, e il nostro modo di lavorare. 30 punti sono tanti e pensiamo alla gara di domani contro una buonissima squadra e molto motivata. Stimo Ranieri, quando ero giocatore mi ha dato tanto”.

14.04 – Pioli: “I rinnovi non ci tolgono serenità, specie e a Gigio, Calha e Zlatan. Il futuro è solo domani”.

14.05 – Pioli: “I punti per arrivare in Champions Sono tanti, 75 credo sia la soglia giusta ma ci sono tanti scontri diretti, noi ne abbiamo ancora tre. Ma tutte le gare sono difficili. I numeri casalinghi sono inferiori di quelli in trasferta, dove siamo i migliori in Europa”.

14.07 – Pioli: “Domani non avremo Romagnoli, Calabria, Leao, Maldini, Mandzukic e forse Diaz. A fine stagione non vogliamo rimpianti. Ibra sta bene, ci siamo sentiti con lui e tutti i nazionali”.

14.10 – Pioli: “Ibra è arrivato bene, non ha giocato l’amichevole con la Svezia perché voleva riposarsi. Per come siamo costruiti dobbiamo avere ritmo nella partita, sia quando non abbiamo la palla e sia quando l’abbiamo noi. Bennacer è importante per muovere il pallone”.

14.11 – Pioli: “Hauge ha avuto un appannamento fisico, ma è fisiologico perché è arrivato quando in Norvegia la stagione stava venendo. Poi ha dovuto fronteggiare il nuovo calcio, ma è tornato in buone condizioni dalla nazionale”.

14.12 – Pioli: “Siamo soddisfatti dell’inserimento di Tomori, è sempre sorridente e disponibile. Ma dobbiamo essere concentrati solo su domani perché la sosta toglie energie. Ci siamo ritrovati tutti solo oggi”.

14.13 – Pioli: “La condizione fisica è buona, la squadra sta bene, anche dal punto di vista mentale, e si è vista a Firenze con la grande voglia di reagire e abbiamo fatto la partita, dobbiamo continuare così anche nella gara di domani. Domani non sarà facile, dovremmo lavorare tanto e vincere”.

14.15 – Pioli:“La squadra pensa in positivo, dobbiamo però tramutare le speranze in vittorie”.

14.16 – Pioli: “Ho contatti quotidiani con la dirigenza ma non penso al futuro”.

14.17 – Pioli: “Le motivazioni saranno fondamentali. Noi vogliamo vincere in casa e loro saranno motivati a far bene, sarà una gara complicata”.

14.18 – Pioli: “loro verticalizzano molto, dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni di gara e dobbiamo sfruttare le occasioni che ci concederanno”.

14.19 – Pioli: “Il Milan in questo momento sta sorprendendo, ma alla fine conterà solo la posizione finale di maggio. Ad oggi siamo la sorpresa del campionato perché abbiamo diciassette punti in più rispetto allo scorso anno”.