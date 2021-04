Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: la Premier tenta Donnarumma!

Tiene ancora banco in casa Milan il tanto atteso rinnovo di Donnarumma. Intanto Raiola avrebbe contattato due squadre della Premier League

Se ne sono dette di ogni su Donnarumma nelle ultime settimane. Tra opinioni, sentenze, voci e sensazioni, ovviamente l’argomento più discusso del momento è il rinnovo del portierone campano rossonero. Nella giornata di oggi Gigio è addirittura finito sotto la lente di ingrandimento per la vicinanza di sedile con il positivo Bonucci in nazionale. Insomma, che il portiere faccia notizia, non è certo una novità.

Poche ore fa, diverse testate hanno dato il ragazzo vicino al rinnovo, e la sensazione è che la volontà del giocatore giocherà un ruolo cruciale. Come aveva riportato nella giornata di ieri La Stampa infatti, Donnarumma avrebbe chiesto a Raiola di fare il possibile per farlo rimanere a Milanello, una volontà che alla fine probabilmente verrà rispettata.

In ogni caso, tra 90 giorni Gigio diventerà di fatto svincolato, in caso di mancato accordo, e il suo agente potrebbe già cominciare a sondare il terreno. Secondo quanto riportato dal Daily Express infatti, pare che ci siano sia Chelsea che Manchester United sul numero 99, e che Raiola abbia parlato con entrambi i club.

Chelsea e Manchester United su Donnarumma

Nonostante Raiola non abbia ricevuto alcuna offerta dal Chelsea, come riportato nella giornata di ieri da Fabrizio Romano di Sky, il Daily Express ha riportato di un interessamento sia dei blues che del Manchester United per Donnarumma. E’ quanto afferma anche il giornalista britannico Duncan Castles, il quale durante il suo Trasnfer Window Podcast ha rivelato che dalle loro informazioni, Raiola avrebbe parlato sia con i londinesi che con lo United.

Sicuramente entrambi i club hanno carenze in quel ruolo. I dirigenti del Chelsea stanno cercando da anni di sostituire il giovane Kepa, pagato la bellezza di 80 milioni di euro, ma diventato famoso in Inghilterra per le papere e per le liti in campo. Anche lo United ha bisogno di un portiere, visto che De Gea non convince più da qualche tempo ed Henderson non sembra all’altezza.

Sempre Duncan Castels ha dichiarato che Gigio avrebbe l’opportunità di trasferirsi in Inghilterra qualora lo volesse. Ma al momento si tratta solo di ipotesi, nonostante Raiola si tenga sempre in contatto con diversi club. La richiesta del procuratore è infatti molto dispendiosa (10 milioni) per qualsiasi squadra in questo momento. Ma anche l’offerta del Milan (8 milioni compresi bonus) non sembra essere facilmente pareggiabile.