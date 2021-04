Sky – Il Milan fa sul serio: contatti con l’agente di Ilicic

Arrivano conferme: il Milan si è mosso per Josip Ilicic. L’esterno d’attacco dell’Atalanta è uno degli obiettivi di Massara.

In attesa del match tra Milan e Sampdoria di oggi alle ore 12:30, la redazione di Sky Sport ha dato aggiornamenti interessanti riguardo alle future mosse di calciomercato del club rossonero, in particolare riguardo un attaccante accostato di recente.

L’esperto Gianluca Di Marzio ha confermato le voci di un pressing rossonero per Josip Ilicic. Il fantasista sloveno dell’Atalanta è stato avvicinato realmente dal Milan. In particolare dal direttore sportivo milanista Frederic Massara, che lo stima particolarmente.

“Massara ha un debole per Ilicic – ha ammesso l’esperto di mercato – Lo aveva cercato già qualche anno fa per la Roma quando lavorava al fianco di Monchi. Il Milan sa che i rapporti tra lo sloveno e Gasperini non sono più idilliaci e sta provando ad inserirsi”.

Ilicic pupillo di Massara: dialoghi in corso

Sempre secondo la redazione di Sky il Milan avrebbe già messo in moto i contatti. Non con l’Atalanta, ma inizialmente con gli agenti di Ilicic, per verificare la possibilità di convincere il classe ’88 a trasferirsi a Milanello nella prossima stagione.

Come detto, l’ex Palermo non è più un intoccabile dell’Atalanta visti i recenti litigi con Gasperini dopo la sfida contro il Real Madrid. Non è da escludere che Ilicic faccia lo stesso percorso dell’ex compagno Papu Gomez, il quale ha scelto di lasciare Bergamo dopo la rottura con il tecnico.

Il Milan c’è e si sta cominciando a muovere. C’è chi dice che l’acquisto di Ilicic potrebbe dipendere dall’addio di Hakan Calhanoglu, ancora lontano dal rinnovo con i rossoneri. Ma lo sloveno preferisce partire largo a destra e potrebbe anche coesistere con il 10 turco.