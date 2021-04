Milan-Sampdoria, le formazioni UFFICIALI: Saelemaekers terzino, Rebic in panchina

Ecco l’ufficialità delle formazioni di Milan e Sampdoria, che si scontrano oggi a San Siro a partire dalle ore 12:30 per la 29.a giornata.

Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Squadre in campo in questo sabato di Pasqua, come da tradizione per lasciare la domenica libera per la festività cristiana. Il Milan ospita tra poco a San Siro l’insidiosa Sampdoria di Claudio Ranieri.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 12.30. Per l’occasione Pioli dovrà fare ancora a meno di diverse pedine importanti. Gli assenti, che non rientrano nella lista dei convocati, sono Mandzukic, Brahim Diaz, Romagnoli, Calabria, Daniel Maldini e Leao.

Rientra tra i disponibili il croato Ante Rebic, che ha avuto uno sconto di pena grazie al ricorso presentato dal club nella scorsa settimana. Il numero 12 partirà però dalla panchina, nonostante le avvisaglie della vigilia. La sorpresa è la presenza di Alexis Saelemaekers come terzino destro, inedito ruolo per il belga.

Il classe ’99 partirà dunque nella linea difensiva, preferito a Dalot. Come previsto tornerà titolare Ismael Bennacer in mediana, mentre in avanti spazio ancora a Castillejo e Krunic come esterni offensivi.

Le formazioni ufficiali: confermati Castillejo e Krunic

Ecco di seguito l’ufficialità delle formazioni di Milan e Sampdoria. Ad arbitrare il match di oggi sarà il signor Marco Piccinini di Forlì.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.