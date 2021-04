Castillejo bocciato: tifosi scatenati! Il Milan corre ai ripari

Ancora una prestazione da dimentica di Samu Castillejo. L’esterno spagnolo ha giocato davvero male contro la Sampdoria e i tifosi del Milan, sui social, non lo hanno perdonato. Per la prossima stagione i rossoneri guardano ad un nuovo esterno

Stefano Pioli ha dato fiducia ancora una volta a Samu Castillejo come esterno di destra. Il giocatore spagnolo in campo per 74 minuti, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, ha faticato non poco a dare il suo contributo alla squadra. Soprattutto nel primo tempo, tanti errori, anche in impostazione.

La stagione per l’ex Villarreal si conferma dunque alquanto complicata. Il classe 1995 ha giocato 24 partite in Serie A, riuscendo ad andare in gol solo una volta. Nessun assist. Meglio in Europa League, dove sono stati due i centri così come i passaggi vincenti

La prova, contro i blucerchiati, davvero da dimenticare ha fatto arrabbiare tantissimo i tifosi, che si sono letteralmente scatenati sui social. Castillejo è così finito subito in tendenza su Twitter.

Leggi anche:

Cercasi sostituto di Castillejo

Non è un segreto che il Milan in estate proverà a migliorare proprio la corsia destra. Serve qualità e soprattutto gol e assist, che nemmeno Saelemaekers riesce a garantire. Possibile ritorno di Castillejo in Spagna, con il Milan che spera di incassare una somma vicina ai 7-8 milioni di euro.

Poi, sarà assalto ad un nuovo trequartista di destra. In queste ore si sta parlando tanto di Ilicic. Il giocatore, in uscita dall’Atalanta, può certamente ricoprire il ruolo, in cui è impegnato Castillejo, anche se con caratteristiche diverse.

Ma sono tanti i nomi accostati ai rossoneri, in quest’ultimo periodo. Attenzione all’idea Thauvin, che non ha ancora rinnovato con il Marsiglia. Guardando sempre in Francia, i buoni rapporti con il Lille, potrebbero facilitare la trattativa per Jonathan Ikoné, anche se il suo valore non è certo basso.

Un’ultima idea, ancora una volta a costo zero, porta a Lucas Vazquez, che ha deciso di lasciare il Real Madrid al termine della stagione ma la concorrenza, di Bayern Monaco e Chelsea, è davvero importante.

Ecco alcuni tweet dei sostenitori rossoneri che vedono come protagonista Castillejo

Mai visto un giocatore più inutile di castillejo, forse supera pure bernardeschi, basta… — HaugeFan (@CapitanBergomi) April 3, 2021

Dentro Rebic e Kalulu, per me. Castillejo può andare a ballare quando vuole. — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) April 3, 2021

Giacinti per Castillejo? Si può fare? — STAM (@Stam1899) April 3, 2021