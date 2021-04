Castillejo titolare in Milan-Sampdoria: all’andata l’unico gol in campionato

Samu Castillejo avrà ancora la fiducia di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha scelto di schierare lo spagnolo titolare con la Sampdoria.

Diverse le novità di formazione presentate da Stefano Pioli in vista di Milan-Sampdoria. Per il lunch-match di oggi a San Siro, il tecnico rossonero ha stravolto le carte. Sia per evitare sovraccarichi ad alcuni calciatori, sia per provare nuove soluzioni tattiche.

Le sorprese arrivano dalla corsia destra: Alexis Saelemaekers, solitamente titolare come esterno offensivo, verrà provato nel ruolo di terzino. Una posizione non inedita per il classe ’99 che ai tempi dell’Anderlecht era solito partire anche da una posizione più arretrata.

Di fronte a lui agirà Samu Castillejo. Lo spagnolo è forse uno dei calciatori meno esaltati dall’ambiente Milan, visto che in tre stagioni non è ancora riuscito a trovare continuità di prestazione. Addirittura c’è chi lo vede con le valigie in mano in vista della prossima estate, ma oggi il numero 7 avrà ancora una chance importante.

L’esterno spagnolo dunque partirà titolare. Pioli ha premiato sicuramente l’impegno dell’ex Villarreal in settimana, visto che è stato tra i pochi calciatori della rosa rossonera a restare a Milanello e ad allenarsi con costanza e senza alcun problema fisico.

Evidentemente Castillejo è pronto per provare a far male alla Sampdoria, come accaduto all’andata. Il primo e finora unico gol in campionato dello spagnolo è giunto nel match di Marassi, dello scorso 6 dicembre. Il Milan si impose per 2-1 e il raddoppio fu messo a segno da Castillejo con un bel sinistro di prima intenzione.

In quell’occasione però l’esterno era partito dalla panchina. Un ingresso perfetto per Castillejo al 76′ minuto, al posto proprio di Saelemaekers. Un minuto dopo su assist di Rebic il calciatore rossonero trovava la girata vincente per chiudere il match e regalare 3 punti al Milan.

In stagione Castillejo ha realizzato finora tre reti ufficiali, ma solo una di queste in campionato contro la Samp. Le altre due sono arrivate nella fase a gironi di Europa League, contro Lille e Celtic Glasgow.