Milan-Sampdoria, dove vederla in diretta tv e streaming oggi 3 aprile

Archiviata la pausa per le Nazionali, il Milan torna in campo il sabato di Pasqua contro la Sampdoria nel match delle 12.30. Tutte le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming

Due settimane dopo l’ultimo match di campionato (2-3 a Firenze), il Milan torna in campo in San Siro, sabato 3 aprile, contro la Sampdoria nel launch match della 29.a giornata.

Dopo l’anno di assenza dovuto allo stop della Serie A per il lockdown, si torna a giocare il sabato di Pasqua. Curiosamente il Milan ha disputato con quella odierna 3 delle ultime 4 partite previste in questa particolare giornata del campionato sempre alle 12.30. Nel 2017, l’indimenticabile pareggio con l’Inter nel 2-2 sancito dal gol a tempo scaduto di Zapata. Nel 2019, il deludente pareggio con il Parma (1-1) che è costato agli uomini di Gattuso due punti preziosi nella lotta Champions di quel campionato.

Champions che, nonostante i proclami Scudetto, rimane l’obiettivo prioritario di un Milan che non può permettersi passi falsi contro una Samp ormai ampiamente salva. Le contendenti per la qualificazione, infatti, incombono e tranne la Juve impegnata nel Derby hanno tutti impegni odierni alla portata con l’Atalanta attesa dall’Udinese, il Napoli che ospita il Crotone senza dimenticare Lazio e Roma opposte a Spezia e Sassuolo. In ottica Scudetto, invece, con un’eventuale vittoria il Milan si porterebbe a un provvisorio -3 dall’Inter impegnata in serata a Bologna e mercoledì prossimo nel recupero con il Sassuolo.

Pochi calcoli comunque. Il Milan non ha altro risultato a disposizione che la vittoria. Pioli ha recuperato Rebic cui è stata condonata una giornata di squalifica per gli insulti all’arbitro Pasqua. Bennacer dovrebbe partire titolare. Assente Leao infortunato con il Napoli alla stregua di Mandzukic atteso in gruppo la prossima settimana, Romagnoli e Calabria.

All’andata finì 1-2 per il Milan con i gol di Kessie su rigore e Castillejo. Di Ekdal, all’82°, il gol che ha permesso ai blucerchiati di accorciare le distanze.

Leggi anche

Milan-Sampdoria, la diretta TV

Nonostante la collocazione alle 12.30, Milan-Sampdoria sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A (201) e Sky Sport 251 oltrechè sul digitale terrestre sul 473 e il 483. Il match di San Siro avvierà la lunga giornata di calcio su Sky che proseguirà con Sky Calcio Show e le partite del pomeriggio. Dopo la diretta, come di consueta, approfondimenti in studio e gli highlights visibili anche su Sky Sport 24 e il sito di Sky Sport.

La diretta streaming

Due le opzioni per vedere in streaming Milan-Sampdoria di sabato 3 aprile. La prima, per gli abbonati a Sky che dispongono della relativa opzione in abbonamento, è Sky Go, l’applicazione disponibile per smartphone e pc. Basta accedere con le proprie credenziali e selezionare i canali sopracitati dal relativo menù o la finestra dedicata a Milan-Samp che sarà presente in home page poco prima dell’inizio della partita.

L’altra opzione è NOW TV, la piattaforma streaming di proprietà di Sky che consente anche a chi non è abbonato alla pay tv satellitare di acquistare singoli eventi come Milan-Sampdoria o pacchetti di abbonamento dopo aver effettuato la registrazione necessaria per sottoscrivere il relativo ticket di acquisto. Now Tv è disponibile su pc, applicazione e anche sull’hub Tim Vision.