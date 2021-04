Serie A, la classifica aggiornata dopo Torino-Juve | Foto

Come cambia la classifica dopo il 2-2 tra Torino e Juventus. I bianconeri perdono il terzo posto, adesso sono a -4 punti dal Milan

Risultato inaspettato, o forse non troppo! Termina in pareggio il match allo stadio Grande Torino tra i granata e la Juventus di Pirlo. Un 2-2 abbastanza veritiero per quanto visto in campo. Coraggioso l’atteggiamento degli uomini di Nicola, contro una Juventus che non sta attraversando il suo periodo migliore.

Eppure i bianconeri avevano trovato il vantaggio già al 13’ minuto del primo tempo con Federico Chiesa. Il Torino non si è lasciato abbattere e trascinato dal suo uomo migliore, Antonio Sanabria, ha trovato prima il pareggio e poi il vantaggio all’inizio della seconda frazione di gara.

Nel finale del match, precisamente al 79’, è arrivato il pareggio del solito Cristiano Ronaldo, che ha permesso almeno di portare un punto a casa.

Adesso la classifica, soprattutto la parte alta, ha cambiato le sue gerarchie. Con questo pareggio, e con la vittoria odierna dell’Atalanta (contro l’Udinese per 3-1), la Juventus di Pirlo è scesa al quarto posto, a pari punti del Napoli: 56.

Il big match di mercoledì sarà assolutamente decisivo in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Juve-Napoli potrà decidere le sorti delle quattro squadre che approderanno alla più prestigiosa competizione europea.

La squadra di Pirlo è adesso a -4 punti dal Milan. Sarà un finale di stagione pazzesco: sono sempre sette le squadre racchiuse in sole quattordici punti.

Il Toro di Nicola, dal suo canto, conquista un punto importantissimo nel derby di Torino. Al momento è lontano due punti dalla zona retrocessione!

Questa la classifica aggiornata al post Torino-Juventus: