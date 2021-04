Condò dopo Milan-Sampdoria: “I rossoneri rischiano di liquefarsi”

Il pareggio del Milan contro la Sampdoria ha compromesso il sogno scudetto dei rossoneri, e un giornalista ha sottolineato le difficoltà del Diavolo.

L’ennesimo pareggio casalingo del Milan ha minato i sogni rossoneri di titolo e ha portato le inseguitrici ad accorciare le distanze nella lotta alla Champions League. La gara con la Sampdoria ha evidenziato molte difficoltà dei rossoneri, che hanno reagito troppo tardi al vantaggio blucerchiato.

Una partita che ha avvicinato Napoli e Atalanta nella corsa ai primi quattro posti, mentre la Juventus non ha sfruttato lo scivolone dei milanisti, pareggiando nel derby col Torino. In mattinata, tra le tante critiche al Milan, è arrivato anche il commento del noto giornalista Paolo Condò.

Condò: “La Samp ha fatto penare il Milan”

Questo Milan appare sempre più in difficoltà e nel giro di due mesi le ambizioni sono cambiate, col Diavolo che deve guardarsi le spalle nella volata in Champions League. Contro la Sampdoria i rossoneri sono stati salvati dal redivivo Jens Petter Hauge che ha salvato la squadra dalla totale disfatta. Tuttavia il Milan adesso è chiamato a resistere all’assalto delle tante squadre in lizza per la lotta per l’Europa che conta, con quattro squadre racchiuse nel giro di soli quattro punti.

Stamane, dalle pagine de La Repubblica, Paolo Condò ha parlato della gara di ieri. Ecco un estratto delle sue parole:

“Il Milan rischia di liquefarsi e non classificarsi per la Champions League. Milan e Juventus sono compagini diverse, ma ieri si sono messe nei guai alla stessa maniera, ossia regalando il pallone per il gol. Il Milan, per giunta, aveva già passato le pene dell’inferno contro la rapidità della Sampdoria”.