Rissa in allenamento, ora è sul mercato | Milan-Chelsea, doppio affarre?

Il difensore del Chelsea non è in rapporti idilliaci con alcuni compagni e con il club. Potrebbe tornare sul mercato in estate.

Momento delicato non soltanto per il Milan. Anche un altro top club europeo, alla ricerca di risultati e continuità per tornare in alto, sta attraversando un periodo di alti e bassi che non rende il clima interno così idilliaco e spensierato.

Si tratta del Chelsea, che clamorosamente è stato affondato sabato dal West Bromwich in campionato con un rocambolesco 5-2. Tanti errori tattici e difensivi per la squadra di Tuchel, che con questa sconfitta rischia di vedere complicarsi la lotta alla zona Champions League.

Ancor più grave quanto accaduto in allenamento nel day-after. Come riporta il Telegraph, durante la sessione mattutina si sarebbero scontrati pesantemente il portiere Kepa ed il difensore Antonio Rudiger. Una rissa tra i due calciatori del Chelsea sfociata dopo uno scontro in partitella. Il resto dei compagni li hanno divisi, ma il tedesco è stato mandato anzitempo negli spogliatoi, reo di essere troppo nervoso e incauto.

C’è chi parla di contrasto già risolto, ma i ben informati indicano Rudiger come poco ben visto all’interno del club londinese. L’ex Roma sta vivendo una stagione non esaltante ed il suo carattere focoso potrebbe allontanarlo a fine stagione, con tanto di messa in vendita ufficiale.

Leggi anche:

Rudiger in partenza: raggiunge Tomori al Milan?

Proprio come circa un anno fa, il futuro di Rudiger al Chelsea appare dunque di nuovo in bilico. Mai piaciuto all’ex tecnico Frank Lampard, il difensore classe ’93 era stato messo in vendita nell’ultima sessione di mercato estiva, senza però trovare acquirenti realmente interessati.

Tuchel sta provando a rilanciarlo, ma gli ultimi episodi potrebbero portare Rudiger verso la cessione. Il Chelsea avrebbe già in mente un paio di giovani difensori (tra cui Romagnoli?) con cui rimpiazzarlo in futuro. Ma è interessante capire dove potrebbe finire il centrale tedesco.

La Serie A potrebbe rappresentare un approdo sicuro e approvato dal tedesco. L’esperienza a Roma è rimasta nel cuore del calciatore in questione. Ma occhio anche al Milan, che già un anno fa si era interessato al suo cartellino. Nella possibile rivoluzione in difesa potrebbe rientrare anche il suo nome.

Rudiger potrebbe raggiungere a Milanello il giovane ex compagno Fikayo Tomori, che i rossoneri intendono riscattare dal Chelsea. Un’operazione che potrebbe fare da traino anche all’approdo (magari in prestito) del numero 2, difensore esperto e duttile che all’occorrenza sa fare anche il terzino destro.