Italia, focolaio Covid: positivi anche Florenzi e Grifo

Alessandro Florenzi e Vincenzo Grifo sono gli ultimi elementi della Nazionale italiana ad essere risultati positivi al Covid-19 dopo le ultime gare.

Non si placa il cluster di contagi al Covid-19 tra i membri della Nazionale maggiore italiana. Oggi è giunta la notizia della positività di Alessandro Florenzi. Il terzino azzurro, rientrato anzitempo dal ritiro prima della trasferta in Lituania, ha effettuato un tampone con esito positivo.

L’ex Roma, attualmente in forza al PSG, è l’ennesimo caso del focolaio scatenatosi dalle parti di Coverciano. Tutto è iniziato infatti dopo il match tra Italia e Irlanda del Nord di una decina di giorni fa, quando si sono sviluppate le prime sintomatologie nel gruppo squadra.

Dopo Marco Verratti, anche il compagno di sqaudra Florenzi dunque è risultato positivo. Il classe ’91 fortunatamente è stato subito posto in isolamento (non ha giocato sabato contro il Lille) e attualmente appare asintomatico. Lo stesso calciatore ha annunciato la propria positività al Covid attraverso i suoi profili social.

Sono positivo al Covid. Ora sono in isolamento a casa, sotto controllo medico. https://t.co/GXm8feMVUH — Alessandro Florenzi (@Florenzi) April 5, 2021

Grifo l’ultimo azzurro ad essere contagiato

E non finisce qui. Poco fa è arrivata la notizia del quarto calciatore della Nazionale maggiore ad essere stato contagiato. Si tratta dell’esterno offensivo Vincenzo Grifo, fedelissimo di Roberto Mancini che milita attualmente in Germania, nel Friburgo.

Grifo è risultato positivo ad un recente tampone, effettuato a scopo precauzionale dopo il rientro dal ritiro con la Nazionale italiana. Questa la nota del suo club: “Per Vincenzo Grifo, al suo ritorno dalla nazionale italiana, un altro test per Coronavirus a bassa concentrazione virale è risultato positivo. Il giocatore si è immediatamente messo in quarantena e non si è presentato alla partita di Mönchenglbach. Tutti gli altri test sono risultati negativi”.

Torna dunque la paura di altri casi positivi nonostante gli ormai cinque giorni trascorsi dall’ultima gara internazionale dell’Italia, giocata in casa della Lituania. Il Milan trema per le condizioni di Gianluigi Donnarumma, che comunque resta costantemente monitorato.

Con queste ultime positività appare più comprensibile la scelta del Sassuolo, che ha preferito non schierare sabato contro la Roma né Locatelli né Ferrari, entrambi facenti parte della rosa azzurra in queste ultime settimane.