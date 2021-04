Milan, trattativa avanzata per Kvaratskhelia | News dalla Spagna

Il Milan ha messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia del Rubin Kazan per rinforzarsi nel mercato estivo. Contatti avviati per il talento georgiano.

In questi giorni Khvicha Kvaratskhelia viene indicato come un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Il 20enne georgiano ha caratteristiche che sarebbero utili alla squadra rossonera.

È un esterno offensivo che gioca prevalentemente a sinistra, ma che sa giocare anche a destra perché calcia bene con entrambi i piedi. Il talento in forza al Rubin Kazan è veloce, abile nel dribbling e ha grandi margini di crescita. In questa stagione 4 gol e 8 assist in 21 presenze della Premier Liga russa. Da non scordare neanche le 3 reti e i 2 assist nelle 7 presenze con la Nazionale maggiore della Georgia. Numeri di tutto rispetto, considerando la giovane età.

Calciomercato Milan, assalto a Kvaratskhelia del Rubin Kazan?

Il Milan ha avviato i contatti con l’entourage per capire la fattibilità dell’operazione. L’agente nei prossimi giorni dovrebbe essere in Italia per un confronto diretto con la società rossonera, come riportato da Tuttomercatoweb.com. I rapporti sono molto buoni. Ma ci sono anche Juventus, Napoli e Borussia Dortmund ad aver messo gli occhi sul promettente giocatore georgiano.

In Spagna il portale Todofichajes.com spiega che il Milan ha intensificato i contatti con il Rubin Kazan per provare a chiudere l’affare. La trattativa per Kvaratskhelia sarebbe persino in stato avanzato e il prezzo del cartellino si aggira sui 19 milioni di euro. Questa è la cifra per concludere l’operazione.

Il club rossonero punta ad accelerare per anticipare la concorrenza. C’è anche il Bayern Monaco sulle tracce del calciatore, stando a quanto riportato in Spagna. La concorrenza nella corsa a Kvaratskhelia non manca e il Milan si muove per provare ad assicurarsi un giovane talento con notevole potenziale per il futuro.

Vedremo nelle prossime ore se effettivamente arriveranno conferme sull’assalto deciso di Paolo Maldini e Frederic Massara al gioiello del Rubin Kazan.