Calciomercato Milan – Colpo Ilicic: le condizioni per l’affare

Ilicic interessa al Milan per la prossima finestra estiva del calciomercato, ma Massara e Maldini fissano condizioni per il colpo dall’Atalanta.

Da diversi giorni si parla della possibilità che il Milan faccia un tentativo per Josip Ilicic nella prossima finestra del calciomercato. Ci sarebbero stati già dei contatti con l’entourage del giocatore.

Il fantasista sloveno è un vecchio pallino di Frederic Massara, che quando era direttore sportivo della Roma aveva provato ad acquistarlo senza riuscirci. L’attuale ds rossonero sembra nuovamente interessato al giocatore, il cui futuro sarà lontano dall’Atalanta se i rapporti con Gian Piero Gasperini non miglioreranno. La sensazione è che a fine stagione maturerà il divorzio.

Ilicic dall’Atalanta solamente a 5 milioni?

Oggi il Corriere della Sera conferma che Ilicic può dire addio a Bergamo a causa delle relazioni non idilliache con Gasperini. L’Atalanta sta sondando la disponibilità di vari club a investire sul 33enne trequartista sloveno, il cui contratto va in scadenza a giugno 2022.

Viene ribadito che anche il Milan sta pensando a Ilicic, ma vengono fissate delle condizioni per questa operazione. Può essere fatta in caso di addio di Hakan Calhanoglu e se l’esborso per il cartellino sarà limitato (circa 5 milioni di euro).

La possibilità di prendere un giocatore come Ilicic per un prezzo basso può rappresentare un’ottima occasione per la società rossonera, che ovviamente deve considerare la sua età e quanti anni di carriera può avere ancora davanti a sé.

Sull’ex fantasista di Palermo e Fiorentina ci sono anche altre squadre, sia della Serie A che estere, e chiaramente l’Atalanta cercherà di vendere il cartellino al migliore offerente.

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di calciomercato, a Sky Sport ha spiegato che l’agente ha avuto contatti con il Milan e il club rossonero vuole capire le condizioni per fare eventualmente l’operazione. Ilicic vorrebbe andare a giocare in una grande squadra e dunque la destinazione milanista sarebbe gradita. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.