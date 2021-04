Calciomercato Milan, futuro Gaich: svolta in arrivo

Il Milan ha messo gli occhi sul nuovo talento d’attacco Adolfo Gaich. Il giovane è vicino al rinnovo col Benevento, ma il suo futuro può essere a Milano

Il Milan ha ormai raggiunto la consapevolezza che è necessario acquistare un nuovo attaccante. L’esperimento Mandzukic si è rivelato un fallimento, con il croato che probabilmente salterà anche la gara contro il Parma. Il lungo infortunio – che inizialmente sembrava essere qualcosa di lieve – ha costretto Mario a stare fuori dal campo per più di un mese.

Il suo rinnovo quasi certamente non arriverà, e per questo il club rossonero ha bisogno di una nuova punta da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, al contrario di Mandzukic, è vicinissimo al rinnovo in rossonero – un prolungamento contrattuale di un altro anno. Ma è chiaro che a 39 anni il gigante di Malmö non può dare chissà quali certezze, in termini di continuità, alla prossima stagione rossonera.

Per questo, è abbastanza ovvio che al Milan serva un attaccante giovane e di qualità, che possa imparare il più possibile da Zlatan nella prossima stagione, e dopo di che prendere in mano le redini dell’attacco rossonero.

Tanti i nomi che stanno circolando e che sono stati accostati al Milan. C’è un profilo che gioca in Italia, e in particolare nel Benevento che ha attirato a sè i riflettori di diverse big. Parliamo di Adolfo Gaich, il 22enne in prestito dalla CSKA Mosca. L’argentino è un attaccante puro, forte fisicamente e che ha già convinto il club campano a rinnovare il suo prestito per un altro anno.

Il Milan lo seguiva già la scorsa estate.

Leggi anche:

Gazzetta – Gaich obiettivo di Milan e Inter

Se il Benevento riuscirà a salvarsi in questa stagione e quindi a rimanere in Serie A, è scontato che rinnovi il prestito di Adolfo Gaich per un altra stagione, sino a giugno 2022. A soli 22 anni, l’attaccante argentino si è creato una buona nomina, soprattutto per la velocità che ha mostrato a campo aperto.

Non a caso è soprannominato “il dromedario del gol”, proprio per la sua spiccata agilità. Il prezzo del suo riscatto è invece fissato a 11 milioni di euro, che il Benevento potrà esercitare dopo averlo valutato nella prossima stagione: un vero affare secondo la Gazzetta dello Sport, dato che il suo valore sembra destinato a lievitare in breve tempo.

Ma la rosea, nella sua edizione odierna, ha sottolineato che alla fine il giocatore potrebbe sbarcare a Milano, dato che sia il Milan che l’Inter hanno dimostrato interesse nei suoi confronti. Sarà quindi derby di mercato per Adolfo Gaich? Certo è che le sorti del suo futuro sono molto legate all’esito della stagione del Benevento.