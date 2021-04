E’ finito sul taccuino di molti club europei, la giovane punta della Fiorentina. La concorrenza arriva dalla Spagna: una big su Vlahovic

Il Milan sta nelle ultime ore intensificando la trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic. Nonostante la dirigenza rossonera abbia dunque deciso di puntare sull’esperienza dello svedese ancora per un’altra stagione, uno svecchiamento nel reparto è senza dubbio necessario. Ibra a Milanello ha portato mentalità, ha unito lo spogliatoio e questa squadra gli deve molto.

Da questo punto di vista il rinnovo del numero 11 è una scelta perfettamente coerente, ma è anche noto che Maldini si sta muovendo per prendere un giovane nello stesso reparto. Un reparto offensivo che verrà sicuramente rinforzato per la prossima stagione, visto che Rafa Leao non ha dimostrato quella continuità che gli si chiedeva e l’età – purtroppo – avanza anche per “the God”.

Dusan Vlahovic in questo momento è il profilo più interessante e anche quello più seguito. Il 9 della Viola si sta confermando ad alti livelli in Serie A, con 13 gol fatti in stagione, e a soli 21 anni sembrerebbe perfetto per il progetto giovani dei rossoneri. La concorrenza per il sebo però si fa sempre più importante, e l’interessamento dei top club inizia a salire.

L’Atletico Madrid vuole Vlahovic

Secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, pare che l’Atletico Madrid sia interessato fortemente a Vlahovic. Una big si inserisce dunque nella corsa al numero 9 della Fiorentina, dopo che anche la Roma aveva mostrato interesse nelle scorse settimane. Da qualche tempo ormai gli occhi del Milan sono sul classe 2000, ma il diavolo questa estate si troverà davanti una forte concorrenza.

La qualificazione in Champions League, in questa logica, diventa fondamentale. Sia ovviamente per permettere al calciatore di misurarsi ai massimi livelli internazionali, sia dal punto di vista economico. Come già scritto ampiamente nelle scorse ore infatti, in caso di mancata qualificazione in Champions si farebbe dura per i rossoneri competere con le rivali anche sul mercato.

Al momento il valore dell’attaccante serbo, come riportato dal sito Transfermarkt, è di 25 milioni di euro. La Fiorentina però ha già fatto sapere di non voler scendere sotto la soglia dei 40 milioni, e visto il numero delle pretendenti la cifra potrebbe essere destinata a salire nei mesi.