Calciomercato Milan, Maldini segue Daka | Fissato il prezzo

Al Milan piace molto Patson Daka, attaccante del Red Bull Salisburgo, per il ruolo di vice Zlatan Ibrahimovic. Spunta già il prezzo del cartellino.

Se Zlatan Ibrahimovic va verso il rinnovo di contratto, invece Mario Mandzukic non dovrebbe prolungare l’accordo con il Milan. Finora la sua esperienza rossonera è stata anonima, causa infortuni soprattutto, e la sensazione è che a fine stagione le parti si separeranno.

Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno già muovendo per prendere un nuovo attaccante. A Stefano Pioli serve un vice Ibra che possa dare buone garanzie anche a livello fisico, oltre che sul piano dei gol. Da giorni circolano i nomi di Dusan Vlahovic della Fiorentina e di Andrea Belotti del Torino. Ma non sono gli unici a cui la dirigenza sta pensando.

Daka, tanti gol al Salisburgo: il Milan ci prova?

Uno degli attaccanti seguiti dal Milan in questa stagione è Patson Daka, 22enne zambiano in forza al Salisburgo. Stando a quanto rivelato da Milan Reports, il club rossonero ha osservato da vicino il giocatore autore di 30 gol e 8 assist nelle 32 presenze stagionali. Piace molto a Maldini e Massara.

La valutazione di Daka si aggira sui 25-30 milioni di euro. Il Salisburgo ha pescato il centravanti in Zambia nel 2017 ed è stato bravo a crederci. Nella prossima sessione estiva del calciomercato può mettere a bilancio una notevole plusvalenza con la sua cessione.

Il Milan è interessato, ma ci sono anche altre società sulle tracce del centravanti africano. In Premier League sono soprattutto Liverpool, Manchester United e Arsenal a pensarci. È il tabloid Daily Star a indicare queste tre squadre come pretendenti nella corsa a Daka.

Per il Milan non sarà semplice battere la concorrenza nel caso in cui venisse deciso di avviare una trattativa. Inoltre, non va dimenticato che il Salisburgo è di proprietà della Red Bull e che spesso i migliori giocatori della squadra austriaca passano per il Lipsia (altro club del colosso di bibite energetiche) prima di approdare in una big europea. Non va escluso questo percorso anche per il 22enne zambiano. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno.