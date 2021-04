Calciomercato Milan – Colpo dalla Russia: agente atteso in Italia

Il Milan sta monitorando un giovanissimo esterno d’attacco che gioca in Russia. Secondo le ultime notizie, l’agente del giocatore è atteso in Italia

Tanti i sondaggi del Milan in vista del calciomercato estivo. Sono diversi i nomi che stanno circolando in questi giorni, e che vengono insistentemente accostati al club rossonero. È certo che il Milan deve rinforzarsi in vista della prossima stagione; ritoccare e migliorare qualche reparto.

Gli ultimi risultati, soprattutto quelli casalinghi, hanno gettato diversi dubbi sull’esito finale del campionato per quanto concerne il Milan. La qualificazione alla Champions League pare essere a rischio adesso, in quanto le rivali in ottica quarto posto sono vicinissime ai rossoneri nella classifica di Serie A.

Ad ogni modo, il Milan non può fare passi falsi, perchè quel posto in Champions è troppo importante, anche per migliorare il tasso tecnico della squadra. Servono guadagni per poter acquistare nuovi giocatori e dare maggiore qualità alla rosa, e l’accesso nell’Europa delle grandi può portare una sostanziosa entrata economica.

Come dicevamo, la dirigenza rossonera si sta giù muovendo in ottica mercato futuro, e sembra che abbia messo gli occhi su un giovanissimo talento georgiano. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, esterno d’attacco sinistro che gioca al Rubin Kazan, squadra del massimo campionato russo.

Sembra che i contatti tra il Milan e il suo agente siano già stati avviati.

Leggi anche:

L’agente di Kvaratskhelia in Italia anche per la Juventus

Come riporta Tutto Sport nella sua edizione odierna, l’agente del georgiano Khvicha Kvaratskhelia è in arrivo in Italia per trattare le sorti del suo assistito. Il Milan ha mostrato un concreto interesse nei confronti del talento 20enne, che in questa stagione ha fatto vedere grandi cose in Russia.

L’ipotetico incontro del Milan con l’agente potrà essere decisivo per il suo futuro. Ma attenzione, perchè Khvicha è stato osservato con attenzione anche dalla Juventus, che sembra quindi interessata alle sue prestazioni. È probabile che l’agente apra un dialogo con più club, e non soltanto con i rossoneri.

Per l’acquisto del giovane sembra necessaria una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma con la concorrenza questa potrebbe lievitare ulteriormente. Ad ogni modo, parliamo di un giocatore molto valido, con ampissimi margini di crescita. Gioca a sinistra, ma non si preclude anche il centro e la destra della trequarti. Kvaratskhelia sembra fare al caso del Milan, ma chissà cosa gli riservi il futuro.