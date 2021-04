Il Milan guarda anche in Francia per il vice Ibrahimovic. Non solo Milik nel mirino, anche un altro attaccante del Marsiglia: è Valere Germain.

Sembra sempre più vicino il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Il 39enne centravanti svedese farà parte della squadra anche nella prossima stagione, salvo sorprese clamorose.

Chi, invece, non sarà più a Milanello è Mario Mandzukic. In questi mesi l’attaccante croato non è riuscito a dare il proprio contributo, a causa dei problemi fisici avuti. Improbabile il prolungamento del suo contratto in scadenza a giugno 2021. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già riflettendo sul possibile vice Ibra.

Milan, spunta Valere Germain per l’attacco

Secondo quanto rivelato dal quotidiano L’Equipe, anche Valere Germain è uno dei centravanti finiti nel mirino del Milan. Il 30enne francese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e quindi può lasciare il Marsiglia a parametro zero. Sarebbe un’operazione low cost che non peserebbe molto sul bilancio societario.

A pensare a Germain non è solamente il Milan. Sulle sue tracce pure Genoa, Sampdoria, Everton, Bordeaux e Rennes. Una concorrenza che il club rossonero può battere, anche se al giocatore non può garantire la titolarità visto che in squadra vi sarà ancora Ibrahimovic. Comunque lo svedese non potrà giocare tutte le partite e dunque il suo sostituto dovrebbe avere diverse occasioni per scendere in campo.

Germain in questa stagione ha collezionato 32 presenze con soli 3 gol realizzati, a cui aggiungere anche un assist. Non un’annata particolarmente prolifica per l’ex attaccante del Monaco, che anche in quella scorsa ha segnato poco: 2 reti in 30 presenze. Il suo score realizzativo non sembra essere l’idea per le esigenze del Milan, a cui serve un centravanti che possa dare maggiori garanzie in termini di gol.

Germain a 30 anni si sente comunque pronto per tentare un’avventura fuori dalla Francia. A gennaio scorso ha dichiarato: «Vorrei anche scoprire un altro Paese prima della fine della mia carriera per scoprire una cultura diversa e imparare un’altra lingua». Vedremo se il suo futuro sarà in Italia oppure altrove.

Sempre in casa Marsiglia, al Milan sembra interessare Arkadiusz Milik. L’ex Napoli è approdato in Costa Azzurra nell’ultimo calciomercato invernale e potrebbe essere una buona soluzione come vice Ibrahimovic.