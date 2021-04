Incredibile Bale: “Gli alieni esistono, ho visto un UFO”

L’attaccante del Tottenham Gareth Bale ha dichiarato in una intervista su Youtube di credere agli UFO e di averne visto uno.

I calciatori spesso fanno parlare per le loro estrosità e per una vita eccentrica dovuta alla loro condizione abbiente. Tuttavia in queste ore Gareth Bale ha deciso di far parlare di sé per una sua dichiarazione molto particolare. L’attaccante gallese in prestito al Tottenham, ma di proprietà del Real Madrid, si è detto convinto di credere agli alieni, ma non solo: ha detto anche di aver visto un UFO e ha snocciolato diverse teorie complottiste.

L’attaccante ha parlato di queste curiose teorie sul canale Youtube del club londinese, quando è stato coinvolto in una doppia intervista assieme al compagno di squadra Joe Random, che ha accolto con qualche risolino la dichiarazione del suo amico.

Leggi anche:

Bale: “Ho visto un UFO”

Il Tottenham, come ogni top club, ha deciso di intervistare i propri calciatori sui propri canali social. Oggi gli Spurs hanno pubblicato una intervista doppia con protagonisti Joe Random e Gareth Bale. La punta gallese, così come in campo, ha rubato la scena a tutti, questa volta non parlando delle sue imprese in campo, ma per qualcosa che è al di fuori del rettangolo di gioco, e della nostra galassia verrebbe da dire!

Infatti l’esterno offensivo ex Real Madrid ha dichiarato di aver visto un UFO e di credere fortemente all’esistenza degli extraterrestri. Il gallese ha detto che gli alieni esistono al 100% e che lui ha anche avvistato un oggetto volante non identificato. Random ha provato a più riprese a non dare giudizi netti sulla questione, ma Bale ha incalzato il compagno argomentando con alcuni accenni a teorie complottiste.