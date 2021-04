Parma-Milan, arbitra Maresca: i precedenti

Designato l’arbitro di Parma-Milan. A dirigere il match di sabato pomeriggio allo stadio Tardini sarà il signor Fabio Maresca.

Come ogni giovedì l’AIA e la Lega Serie A hanno decretato le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata del massimo campionato. Tra sabato e lunedì prossimi si disputerà il 30° turno stagionale.

Il match Parma-Milan, previsto per sabato alle ore 18 in punto, sarà diretto dal signor Fabio Maresca. Il fischietto della sezione di Napoli sarà coadiuvato dai guardalinee Paganessi e Fiorito oltre che dal quarto uomo Ayroldi. Alla postazione VAR sarà presente invece il sig. Mazzoleni.

Maresca ha già diretto in Serie A il Milan in nove occasioni. Bilancio leggermente positivo per i rossoneri: 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte nei precedenti col fischietto campano. L’ultimo incrocio risale allo scorso gennaio, quando il Milan si impose 2-0 sul Torino a San Siro.

Bilancio da dimenticare invece per il Parma nelle gare dirette da Maresca. La squadra ducale ha perso tutte e tre le gare in cui ha incrociato il fischietto di Napoli. L’ultima volta a dicembre 2020, nel k.o. sul campo del Crotone.