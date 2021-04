Calciomercato Milan – Agente Hysaj: “Andrà in un club che giocherà la Champions”

Nelle ultime ore ha parlato l’agente di Elseid Hysaj, calciatore accostato al Milan in ottica calciomercato. Le sue parole sul futuro del suo assistito

Il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Sulla fascia sinistra di difesa c’è la necessità di aggiungere un giocatore valido, che sia in grado di sostituire con qualità il terzino francese. Diogo Dalot, come ormai è risaputo, ha deluso ogni aspettativa. La sua duttilità – il terzino portoghese è in grado di giocare sia da terzino destro che sinistro – è servita soltanto a tappare dei buchi quando il Milan è stato in emergenza assenze.

Ma nulla di più, a parte qualche lampo di genio da parte del portoghese in massimo due occasioni in questa stagione. È altamente probabile che Diogo Dalot saluti il Milan in estate, dato che anche il Manchester United – proprietario del suo cartellino – richiede una somma per il riscatto pari a 20 milioni di euro. Cifra troppo esagerata per quanto il terzino portoghese ha fatto vedere sul campo.

Quindi, a patto che sulla fascia destra si punti su Pierre Kalulu per il futuro come sostituto ideale di Davide Calabria, manca da rinforzare la fascia sinistra. Negli ultimi giorni si è parlato di Elseid Hysaj come riserva ideale di Theo Hernandez. L’albanese è in scadenza di contratto col Napoli, e per questo il Milan avrebbe l’occasione di acquisirlo a parametro zero.

Il terzino del Napoli è sicuramente un ottimo profilo, anche lui molto duttile sa occupare con qualità sia la fascia destra che quella sinistra di difesa. Oggi è tornato a parlare del futuro di Hysaj il suo agente, Mario Giuffredi.

Giuffredi sul futuro di Hysaj: “Prematuro parlarne adesso”

Giorni fa l’agente sportivo, Mario Giuffredi aveva parlato del futuro del suo assistito nominando anche il Milan. Il procuratore aveva sottolineato come Hysaj non è per forza destinato a vestire i colori rossoneri, ma che anche altri club si sono interessati al suo profilo.

Oggi, Mario Giuffredi è tornato a parlare di Elseid Hysaj in ottica calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, facendo una particolare riflessione. L’agente ha sottolineato che il terzino albanese probabilmente approderà in club che giocherà la Champions League. Le sue parole: