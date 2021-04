Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Orsolini

Il Bologna fissa il prezzo di Riccardo Orsolini. L’italiano classe 1997 è uno dei profili osservati dal Milan per rafforzare la corsia destra. I rossoneri, però, non sono gli unici sulle tracce del giocatore. Ecco chi lo vuole

Come più volte raccontato, il Milan, in estate, proverà ad acquistare un nuovo esterno destro. Samu Castillejo non ha convinto fino in fondo e l’idea sarebbe quella di cederlo – direzione Spagna – per far spazio ad un giocatore, che possa garantire un numero maggiore di gol e assist. Discorso diverso per Saelemaekers, sul quale il Milan ha intenzione di puntare, anche come esterno basso.

In giornata è tornato prepotentemente di moda il nome di Florian Thauvin. L’esterno spagnolo è da tempo accostato ai rossoneri ma nell’ultimo periodo sembrava che avesse deciso di rinnovare con il Marsiglia. La firma, in realtà, non è ancora arrivata e stando alle ultime news sarebbe pronto ad abbassare le proprie richieste per legarsi ai rossoneri.

Tanti nomi per la destra

I nomi accostati al Milan, per il ruolo di esterno destro, però, sono davvero tanti. Attenzione anche all’idea Ikone del Lille. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire la trattativa per il francese classe 1998 ma servono ben 25-30 milioni di euro.

Altre due idee portano, invece, in Italia: il Milan ha allacciato i contatti con l’entourage di Ilicic per capire la fattibilità dell’affare. Il giocatore, che non ha più un rapporto idilliaco con Gasperini, è pronto a lasciare Bergamo ma i rossoneri non hanno intenzione di spendere per il cartellino più del dovuto, 4-5 milioni di euro vista l’età.

Idea Orsolini

L’altra pista porta a Bologna, dove giocare Riccardo Orsolini. L’esterno italiano è pronto a lasciare i rossoblu, che avrebbero già fissato il prezzo per lasciarlo andare. Secondo quanto riporta ‘Sportmediaset’, il Bologna sarebbe pronto a trattare per 20 milioni di euro. I rossoneri non sono l’unica squadra, sul calciatore, che ha un contratto in scadenza nel 2022, e che piace anche Roma e ad alcuni di Bundesliga.