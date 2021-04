Diretta Live Parma Milan | La cronaca in tempo reale e il risultato finale della partita valida per la 30esima giornata della Serie A 2020/2021.

Parma-Milan: cronaca in tempo reale

10′ – Ammonito Bani per aver intercettato col braccio un pallone di Tomori indirizzato a Ibrahimovic.

8′ – GOL REBIC! Gran botta del croato dall’interno dell’area dopo l’assist di Ibrahimovic, palla sotto la traversa con Sepe che non può fare nulla.

6′ – Conclusione di Kessie da fuori area, Sepe sfiora e la palla va sopra la traversa.

3′ – Avvio su buoni ritmi.

1′ – È cominciata la sfida!

Alle ore 18 l’arbitro Maresca fischierà l’inizio della partita allo stadio Ennio Tardini.

La presentazione della partita

Il Milan vuole riscattarsi dal deludente pareggio a San Siro contro la Sampdoria e ha un solo risultato oggi a Parma: vincere. I rossoneri devono conquistare i 3 punti per respingere gli assalti al secondo posto della classifica da parte di Juventus (-1) e Atalanta (-2).

Pioli per la trasferta in Emilia ha recuperato Brahim Diaz, Rafael Leao e Mandzukic. Tre rientri importanti che gli permettono di avere più opzioni nel corso della partita. Ancora out Calabria e Romagnoli, invece. A destra in difesa giocherà Kalulu, preferito a Dalot. A centrocampo nuovamente titolare Bennacer, poco brillante con la Samp.

Parma da non sottovalutare, anche se il penultimo posto in classifica dice molto della stagione della squadra. Ma per i gialloblu oggi c’è una gara importante e D’Aversa si aspetta un risultato positivo dopo il deludente pareggio nello scontro diretto per la salvezza contro il Benevento. Nella formazione titolare ci sono Conti e Kucka, uno ancora di proprietà del Milan e l’altro che ha vestito la maglia rossonera in passato. In attacco attenzione al tridente Man-Pellè-Gervinho.

Le formazioni ufficiali di Parma-Milan

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani Jr., Kurtić; Man, Pellé, Gervinho. A disp.: Colombi; Bruno Alves, Busi, Dierckx, Laurini, Osorio, Valenti; Brugman, Camara, Grassi, Traoré; Cornelius. All.: D’Aversa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Gabbia; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão, Mandžukić. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Precedenti Parma-Milan e D’Aversa-Pioli

Sono 69 i precedenti totali tra le due squadre, 53 dei quali in Serie A: le vittorie del Milan sono 36 (28 in campionato), i pareggi 17 (14), e le vittorie del Parma 16 (11). All’andata a San Siro è finita 2-2: al doppio vantaggio firmato Hernani-Kurtic gialloblu hanno poi risposto Theo Hernandez con una doppietta.

L’ultimo confronto allo stadio Ennio Tardini ha visto i rossoneri vincere 1-0 grazie alla rete proprio di Theo Hernandez all’88’. Era il 1° dicembre 2019. Il Diavolo viene da tre risultati utili consecutivi in Emilia. L’ultima sconfitta è del 27 ottobre 2013, quando la squadra allora guidata da Donadoni sconfisse 3-2 quella di Allegri. Quel giorno c’era anche Kakà in campo.

Tra Pioli e D’Aversa solamente 3 precedenti: 2 vittorie per il tecnico rossonero e una per quello gialloblu.

Pioli a Parma è nato, ci ha giocato da calciatore e ci ha anche allenato per 32 partite nella stagione 2006/2007 prima di venire esonerato. Da avversario ha il seguente bilancio contro i gialloblu: 5 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Da tre gare, tutte sulla panchina del Milan, è imbattuto e l’ultimo KO risale al 26 dicembre 2018 quando con la Fiorentina perse 1-0 in Emilia.