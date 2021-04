Parma-Milan, le formazioni ufficiali: ecco Kalulu

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali che Pioli e D’Aversa schiereranno al Tardini di Parma. Il tecnico del Milan punta su Ibra dal primo minuto

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a rialzare la testa dopo il passo falso contro la Sampdoria. I rossoneri non possono più sbagliare: per la sfida contro il Parma, valevole per la 30esima giornata di Serie A, i rossoneri si affidano alla formazione migliore. A parte Davide Calabria, ancora infortunato, e Alessio Romagnoli, non al meglio, il tecnico del Diavolo può contare su tutta la rosa.

In porta va così Gigio Donnarumma, ancora una volta capitano. Davanti a lui, da sinistra verso destra Theo Hernandez, Tomori, Kjaer e Kalulu. Il francese vince così il ballottaggio con Dalot, che va in panchina. A centrocampo non c’è il sorpasso di Sandro Tonali: i due mediani nel 4-2-3-1 saranno Ismael Bennacer e Franck Kessie.

In attacco spazio, finalmente, ai titolari, con Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Rebic, sulla trequarti, alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Il Parma di D’Aversa si affida al trio offensivo Man, Pellé, Gervinho e agli ex rossoneri Conti e Kucka.

Le formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani Jr., Kurtić; Man, Pellé, Gervinho. A disp.: Colombi; Bruno Alves, Busi, Dierckx, Laurini, Osorio, Valenti; Brugman, Camara, Grassi, Traoré; Cornelius. All.: D’Aversa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Gabbia; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão, Mandžukić. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.