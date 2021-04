Sky – Parma-Milan, Maldini nervoso in tribuna

Nervosismo in tribuna autorità durante Parma-Milan. Il direttore dell’area tecnica Maldini ha avuto da ridire con alcuni presenti.

Una gara tutt’altro che facile o di serena gestione quella vinta oggi dal Milan sul campo del Parma. I rossoneri sembrano lanciatissimi verso la vittoria, dopo le due reti nel primo tempo. Poi l’espulsione di Ibrahimovic e la rete di Gagliolo hanno reso il tutto molto più difficile.

I rossoneri hanno comunque portato a casa i tre punti grazie al 3-1 finale. Nonostante ciò nel finale di gara si è notato un Paolo Maldini molto nervoso in tribuna autorità allo stadio Tardini. Inizialmente il direttore dell’area tecnica rossonera era stato immortalato molto contrariato dopo il rosso diretto a Ibra.

Come riferito dagli inviati di Sky Sport Maldini avrebbe anche avuto un battibecco in tribuna con un tifoso del Parma, o comunque con una persona presente allo stadio di fede parmense. Non si è capito bene il motivo del litigio, ma l’ex capitano è sembrato più nervoso del solito, magari nel discutere su qualche decisione delicata dell’arbitro Maresca.